UKÜ, MÜDEK akreditasyonu yeniledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuşaf, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programı ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2024/25 Güz döneminde yeniden genel değerlendirmeye tabi tutularak akreditasyon geçerlilik sürelerinin beşer yıl daha uzatıldığını bildirdi.

Kuşaf, “Türkiye ve uluslararası düzeyde mühendislik eğitiminin kalitesini artırmayı, sürekli iyileştirme anlayışını yerleştirmeyi ve mühendislik programlarının mezunlarının yeterliliklerini garanti altına almayı hedefleyen bağımsız bir kuruluş olan MÜDEK, Washington Accord’a 2011 yılında tam üye (signatory) oldu. Böylece, MÜDEK tarafından akredite edilen programlardan mezun olanlar, diğer tam üyelerin bulunduğu ülkelerde (örneğin ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya vb.) mühendislik eğitimi eşdeğer olarak kabul edilmeye başlandı” dedi. “MÜDEK ayrıca, 2006 tarihinden itibaren Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun da üyesi olmuş ve 2009 tarihinden itibaren mühendislik lisans programlarına EUR-ACE Etiketi vermek üzere yetkilendirilmiştir” ifadelerine yer veren Kuşaf, EUR-ACE etiketinin, Avrupa’da mühendislik eğitiminde kalite güvencesi sağlayan bir etiket olduğunun altını çizdi. “Programın Avrupa mühendislik eğitim standartlarını karşıladığını, mezunlarının Avrupa’da mühendislik alanında mesleki tanınırlığa sahip olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.

MÜDEK’in (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), mühendislik programlarını değerlendirirken belirli ölçütler çerçevesinde inceleme yaptığını ifade eden Kuşaf, “Bu ölçütler, programın kalite güvencesi, çıktıları, kaynakları ve sürekli iyileştirme gibi süreçlerini kapsar. Kuruluşlarından bu yana her iki program da kalite güvencesi anlayışıyla hareket etmekte ve MÜDEK'in öngördüğü sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemektedir. Bu kapsamda, laboratuvar altyapıları geliştirilmeye devam edilmekte, akademik kadro nitelikleri güçlendirilmekte ve eğitim-öğretim müfredatları çağın gereksinimlerine uygun şekilde güncellenmektedir” dedi. Öğrenci, mezun, işveren ve akademisyen geri bildirimleri düzenli olarak değerlendirilerek program çıktılarına katkı sağlandığını belirten Kuşaf, “Programlarımız, sadece mevcut standartları karşılamayı değil, aynı zamanda mühendislik eğitiminin kalitesini sürekli olarak ileri taşımayı hedeflemektedir” diyerek MÜDEK tarafından Akreditasyon verilen lisans programları listesine aşağıdaki link’ten: https://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2025.shtm ulaşılabileceğini belirtti.