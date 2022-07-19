UKÜ Mezunları Görkemli Bir Törenle Uğurlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Performans Sanatları Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törende 2021 – 2022 Akademik Yılı mezunları diplomalarını aldı. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olmaya hak kazanan 1627 mezun, diploma alma ve mezuniyet gururu yaşadı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu) Başkanı Turgay Avcı, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ yönetimi, akademisyenler, aileler ve mezunları katıldı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, UKÜ’nün 25 yıldır yükseköğretim alanında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Edindiğimiz tecrübelerle, kaliteden ödün vermeden, yenilikçi bakış açımızla yoluna devam etmekteyiz” dedi. Bu yıl, 43 farklı ülkeden 1627 öğrencinin mezun olacağının altını çizen Nadiri, “Yeni mezunlarımız ile toplam mezun sayımız 22 bini aşacaktır” ifadesini kullandı.

Nadiri, hedeflerinin dünya ile rekabet edebilen ve alanında uzman bireyler yetiştirmek oldukduğunu söyleyerek, “Bu doğrultuda oluşturduğumuz yeni misyon ve vizyonumuzla öğrenci merkezli eğitimimiz ve bağımsız öğrenmeye odaklı öğrenme anlayışımız ile öğrencilerimize en iyi eğitim imkanlarını sunuyoruz” bilgisini paylaştı.

Konuşmasında mezunlara da seslenen Nadiri, “Bugün hayatınızın önemli bir aşamasını tamamladınız, yeni bir başlangıcın arifesindesiniz. UKÜ’de aldığınız eğitim başarılı olmanız için size gerekli bilgi ve birikimi sağlıyor. Hedeflerinize ulaşacak potansiyel ve yeteneğe sahipsiniz” şeklinde konuştu.

Törende mezunlar adına fakülte birincilerinden Mehmet Ali Taşezen ve Jennifer Onyeka Chimeh’in konuşmaları sonrasında 2021-2022 Akademik Yılı mezunları adına sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Dereceye giren mezunlara verilen ödüllerin adından diplomalar takdim edildi. Tören kep atma merasimi ve havai fişek gösterisi ile son buldu.