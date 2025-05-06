UKÜ, Avrasya Robot Olimpiyatları’ndan şampiyonlukla döndü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, 15-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Fibonacci Avrasya Robot Olimpiyatları’nda büyük bir başarıya imza atarak Avrasya Şampiyonu oldu. Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan iki farklı ekip, gösterdikleri üstün performansla kendi kategorilerinde birincilik elde etti.

Cyprus Thunderstorms adlı takım, çizgi izleyen robot kategorisinde; Cyprus Hawks takımı ise labirent çözen robot kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Yarışmaların Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenen ön eleme etaplarına katılarak başarıyla ilerleyen ekipler, Antalya’daki final etabında şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuşaf, öğrencilerin elde ettiği bu başarıyı büyük bir gururla karşıladıklarını belirterek, yarışmaların öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökme açısından çok önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Kuşaf, laboratuvar ortamlarının sınırlı koşullarından farklı olarak gerçek hayatta karşılaşılabilecek birçok faktörün devreye girdiğini belirterek, bu deneyimlerin öğrencilerin mesleki gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

Her iki takımın danışmanlığını UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Kemal Ambar üstlendi. Cyprus Thunderstorms ekibi, Umut Sevinç, Furkan Uzun ve Alper Yüksel’den oluşan kadrosuyla çizgi izleyen robot kategorisinde; Cyprus Hawks ekibi ise Mert Yorulmaz, Mert Aktan Çeliker ve Melih Yurt’tan oluşan kadrosuyla labirent çözen robot kategorisinde şampiyon olarak adlarını zirveye yazdırdı.

UKÜ’nün mühendislik alanındaki güçlü akademik altyapısı ve öğrenci projelerine verdiği destek, bu başarıyla bir kez daha gözler önüne serilirken, öğrencilerin uluslararası platformlarda elde ettiği bu sonuç, üniversitenin eğitim kalitesini de tescillemiş oldu.