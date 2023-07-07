Türkiye Ekonomisinde Neler Oluyor?

Mustafa Yaşın

mustafayashin@gmail.com

Bu yazıyı ekonomik okuryazarlığı ne seviyede olursa olsun, her okuyucunun anlayabileceği bir şekilde yazmaya çalıştım. Son yıllarda, Türkiye ekonomisi çok zor zamanlardan geçiyor. Bu yazıda, yaşanan krizi derinleştiren, faiz neden enflasyon sonuçtur tezi ile ne hedeflendiğini ve sonucunda ne olduğunu irdeleyeceğim. 2023 Mayıs seçimleri sonrası, ekonomi politikalarında sinyal veren değişikliklere bakacak, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşanan bazı son gelişmelere değinecek ve bundan sonra bizi nelerin beklendiğini verilere dayanarak analiz edeceğim. Aksi ifade edilmediği sürece, yazıda kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından (TCMB) alınmıştır. İlk olarak faiz neden enflasyon sonuçtur, bir diğer deyişle “Nas Ekonomi Modelini” analiz ederek başlayalım.

Nas Ekonomi Modeli

Türkiye 2021 yılı sonlarında, akıl dışı ve hiçbir bilimsel dayanağı olmayan ekonomik bir model denedi. Bu model bizlere dedi ki; faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Yani, enflasyona sebep olan faizdir. Eğer faiz inerse, enflasyon da inecektir. Peki sonuç ne oldu?

Grafik 1: Merkez Bankası Politika Faizi ve Tüketici Enflasyonu

Yukarıdaki grafikten de net olarak görüldüğü gibi, politika faizi düştükçe, tüketici enflasyonu arttı. Basitçe açıklayabiliriz ki politika faizi merkez bankasının bankalara verdiği paranın faiz oranıdır. Örneğin, 2021 Mart ayında faiz oranı yüzde 19 ve enflasyon yüzde 16 seviyelerindeyken, 2022 Kasım ayında faiz oranı yüzde 10’na düşürüldü. Fakat, söylenenin tam aksine tüketici enflasyonu düşmedi ve büyük bir artışla yüzde 84 oldu. Aslında olan ekonomi biliminin bize tam da söylediğiydi.

Akılcı ekonomik modele göre, enflasyon ile mücadele etmek istiyorsak elimizde bulunan araçlardan bir tanesi faizdir. Politika faizi ile tüketici enflasyonu arasında genelde negatif korelasyon (ilişki) vardır. Bir diğer deyişle, biri artarsa diğerinin düşmesi beklenir. Bu ilişkiyi basitçe şöyle anlatabiliriz; örneğin, politika faizi yüksek olursa, bankaların borçlanma maliyeti artar ve kredi maliyetleri yükselir. Dolasıyla bireylerin kredi alması zorlaşır. Yüksek faizle kredi almak düşük faizle almaktan daha zordur. Kredi alamayan bireylerin tüketici harcamaları düşer. Tüketici harcamasının düşmesi pazardaki ürünlere olan talebin düşmesi demektir. Eğer bir ürüne talep düşükse, o ürünün fiyatı da düşer. Eğer politika faizi düşükse, bu durum tam ters olarak işler. Sonuç olarak yüksek politika faizi ile talep enflasyonunun düşmesi beklenir.

Nas ekonomi modeline göre bize diğer bir söylenen şey, politika faizi inince, TL değer kaybedecek. TL değer kaybedince, ülkede üretilen ürünler ucuzlayacak ve dolayısıyla ihracat artacak.

Grafik 2: İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Dengesi

Yukarıdaki grafikte sol eksende ihracat ve ithalat rakamları milyar dolar bazında gösterilirken, sağ eksende de dış ticaret dengesi (ithalat-ihracat) gösterilmiştir. 2021 Eylül ayında yaklaşık 20,7 milyar dolar olan ihracat, 2022 Aralık’ta 22,9 milyar dolara çıktı çıkmasına ancak ithalattaki artışın (23,3 milyar dolardan 32,6 milyar dolara) çok gerisinde kaldı. Bu da yaklaşık 9,7 milyar dolar dış ticarette açık demektir. Dış ticaret açığı, bir ülkenin yurtdışına satmış olduğu ürün ve hizmetlerin toplamından satın alınan ürün ve hizmetler toplamının daha fazla olması durumudur. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’de üretilip ihracat edilen ürünlerin sadece yüzde 3’ü yüksek teknoloji ürünüdür. Katma değeri yüksek olan ürünler üretmeyip, yerli paranın değerini düşürdüğünüz zaman, ülkeden çıkan döviz ülkeye giren dövizden daha fazla olur ve dolayısıyla halkınız fakirleşir.

Bu fakirleşmeyi göstermek için dolar bazında gerçek aylık net asgari ücrete bakalım. Gerçek (reel) asgari ücret hesaplamasında enflasyon da dikkate alınır. Yıllar arasında karşılaştırma yapmak için enflasyonun dikkate alınması gerekir. Aşağıda yapılan aylık hesapta TCMB sitesinde bulunan aylık kur ortalaması kullanılmıştır, (euronews, 2023).

Grafik 3: Dolar Bazında Gerçek Aylık Net Asgari Ücret

Yukarıdaki grafikten de net olarak görüldüğü gibi, 2016 yılından itibaren, 2019 yılı hariç, dolar bazında gerçek aylık net asgari ücret sürekli şekilde düşmüştür. 2021 yılının sonunda büyüme, zenginlik ve refah getireceği söylenen “Nas Ekonomi Modeli”, bu düşüşün önüne geçememiş ve gerçek aylık net asgari ücret 2022 yılında sadece 300 dolar olmuştur. Son olarak, nas ekonomi modeliyle birlikte döviz kurlarında yaşananlara ve dolarizasyona bakalım.

Döviz Kuru ve Dolarizasyon:

Dolarizasyon bir ülkede yaşayan bireylerin yabancı para birimlerini kendi paraları yerine tercih etmeleri durumudur. Yabancı para birimlerini tercih etmenin birçok nedeni vardır. Ancak ben piyasalara olan güven etkeni üzerinde durmak istiyorum. Güven, piyasalara yön veren çok güçlü bir değişkendir. Eğer, yerli paraya güven yoksa TL’ye olan talep yabancı para birimlerine karşı azalır ve dolarizasyon artar. Bu da yerli para biriminde değer kaybı demektir.

Bloomberg’in 2022’de yayınladığı Türkiye makro verilerine göre, Türkiye’de bankadaki her 100 liradan 71’i “dolarizedir”. Türkiye’de dolarizasyon bu dönemde rekor seviyelere ulaşmıştır. 2022 Temmuz ayında toplam mevduatlar içinde döviz mevduatlarının payı yüzde 54,5 seviyesine yükseldi. Döviz kurundaki artışı önlemek ve gerçek ve tüzel kişilerin yabancı para mevduatına yönelimini azaltmak için, 2021 Aralık ayında, Kur Korumalı Mevduat sistemi devreye konmuştur. Bu finansal enstrüman da dövize endeksli olduğu için bu üründe tutulan tasarrufların da dolarizasyon hesabına eklenmesi gerekir. Bu ekleme de yapıldığı zaman, mevcut dolarizasyon seviyesinin yüzde 71’e ulaştığı saptanmıştır.

Ekonomide güvenin olmadığı, birey ve şirketlerin yabancı parayı tercih ettiği bir ortamda aşağıdaki grafikte de gösterildiği gibi, TL’nin Amerikan Doları karşısında şiddetli bir şekilde değer kaybetmesi kaçınılmazdır.

Grafik 4: USD – TRY Yıllık Döviz Kuru