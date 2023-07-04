TED Kuzey Kıbrıs Koleji mezunlarını coşkuyla uğurladı

TED Kuzey Kıbrıs Koleji lise son sınıf öğrencilerini coşkulu bir törenle kariyer yolculuğuna uğurladı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Direktörü Dr.Ferhat Gündoğdu, KKTC Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, okul yönetimi, veliler, öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşti.

Okulun 7’nci mezunları için kampüs alanında yer alan etkinlikte aileler, öğretmenler, konuklar ve kariyer yolculuğuna ilk adımı atan gençler duygu dolu, coşkulu ve heyecanlı anlar yaşadı.

Okul Direktörü Dr. Ferhat Gündoğdu’nun TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin hayalle başlayan, özverili çabalarla devam eden ve bugünkü gurur veren konuma ulaşan yolculuğunda emeği geçenlere teşekkür içeren konuşmasıyla başlayan etkinliğe Genel Koordinatör Lisa Victoria Broomhead ve Ortaokul-Lise Müdür Yardımcısı Sezan Numanoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam edildi.

Okul birincisi Demir Muhtaroğlu’nun kütüğe adını çaktıktan sonra duygularını dile getiren konuşmasının ardından mezunlar adına Belgin Bal kürsüye gelerek okul yaşantısının bir özetini ve gelecek hedeflerini dile getirdi.

Eğitimdeki devamlılığın göstergesi olarak kabul edilen Bayrak-Flama Devir Teslim Töreni izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Okul orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel parçalar eşliğinde keyifli dakikalar geçiren mezunlar ve konukların heyecanları yüzlerinden okunuyordu. Anıların yer aldığı barkovizyon gösterimi izleyenleri duygulandırdı.

Gecede, okul içinde ve dışında katıldıkları sportif, kültürel ve sosyal müsabakalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, okul birincisi Demir Muhtaroğlu, ikinci Ece Balık ve üçüncü Emine Aydoğdu’ya TED Başarı armağanı ve belgelerinin sunumuyla devam etti.

Bu yılın mezunlarına diploma ve belgelerinin aileleri ile birlikte takdim edildiği, keplerin coşkuyla havaya fırlatıldığı etkinlik sonrası okul yönetimi konuklar, öğrenciler ve aileler için resepsiyon düzenledi.