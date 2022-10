Tahsin beyin  derdi da bu!

“Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkleri eşit görmüyor!”

Tahsin Ertuğruloğlu söyledi!

Ve Kıbrıs sorununun temelinin de bu olduğunu kaydetti!

-*-*-

Yani, kendi liderini seçemeyen, kendi başbakanının kim olacağına karar veremeyen bir toplum, neden eşit görülsün ki?

Türkiye’den iki dilbandi, kendi partisinin genel başkanlığına, haliyle başbakanlığa dilediği kişiyi getirebiliyor ve buna sesini çıkarmayıp kabullenen adam, “Rumlar bizi eşit kabul etmiyor” diyebiliyor… Senin partinin genel başkanını tekme tokat aşağı atanlar, seni “insan” olarak dahi kabul etmiyor ya hu!

-*-*-

Türkiye’yi yönetenler ya da Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, bizimcumhurbaşkanını “eşit” görüyor mu?

Allah aşkına bu soruya lütfen hiç gülmeden yanıt ver!

Ya da kendisi, meslektaşı Mevlut Çavuşoğlu ile ne kadar eşit?

-*-*-

Daha farklı bir açıdan bakalım ama dilerseniz…

Mesela çevre temizliği!

Neden Kuzey Kıbrıs, Güney’den daha pis?

Neden o tarafta yerlerde çöp miktarı, bizim tarafa göre sıfır?

Neden Güney’de sokaklarda başıboş köpekler dolaşmıyor?

-*-*-

Neden Güney’de yollar daha güvenilir?

Neden tek bir Rum, gelip de KKTC Pasaportu almak için canını yemiyor?

-*-*-

Neden çalışma yaşında olup da devlette istihdam edilmemiş Kıbrıslı Türklerin belki de yarısı Güney’de çalışıyor?

Neden öteki yarısı da ülkeden kaçtı?

-*-*-

Gelin daha başka açılardan da bakalım isterseniz…

Mesela “su kaynakları”…

Neden Güney’deki barajlar dolu?

Neden Rum tarafının su sorunu yok?

-*-*-

Neden Güney’deki elektrik kurumunun akaryakıt ihtiyacını, Yunanistan liderliğinin hısımı – akrabası – dostu, torpille sağlamıyor?

-*-*-

Ve Tahsin beye özel bir soru: Neden kendi takımı Fenerbahçe, geçmişte kulüp başkanlığını da yaptığı Yenicami ile dostluk maçı dahi yapmıyor?

-*-*-

Rumlar bizi eşit görmediği için Kıbrıs sorunu çözülemiyormuş!

Biz kendimizi Kıbrıslı görüyor muyuz?

Ülkemiz futboluna

sahip çıkmak

Ne yazayım?

Ersin Tatar’ın TAK Ajansı’na verdiği demeci mi eleştireyim?

İki sene toplum için hiçbir şey yapmadığını, sadece Türkiye’den gelen emirleri uyguladığını mı?

Artık kimsenin kendisiyle konuşmak bile istemediğini mi?

Lefkoşa Maratonu’na katıldığını ve kendisine üç kişinin selam vermediğini ama Mustafa Akıncı’nın alkışlarla karşılandığını mı?

Değmez!

Boşa geçen iki yıl ve büyük olasılıkla (Türkiye görevden almazsa) boşa geçecek üç yıl daha…

-*-*-

Futbol…

Bu hafta Yenicami – Cihangir maçını izledim…

Ülkemiz futbolundan kopmak ve Tottenham’ın son iki hafta yaşadığı ve yaşattığı acıyla ağlamak istemiyorum!

Ayrıca, Galatasaray – Alanyaspor karşılaşmasındaki hakemin Boey’e kırmızı kart pozisyonu nedeniyle düdüğünü münasip beri yere sokmasını, pardon asmasını da açıkça talep etmek gibi bir niyetim yok!

Ama eğer Ali Palabıyık adlı hakem hala o kırmızı kartta iddialıysa ve VAR denen sistem bu konuda o hakemi uyarmamışsa, kesinlikle Galatasaray’a karşı komplo olduğundan eminim…

-*-*-

Neyse!

Yenicami – Cihangir…

Her iki takımı aylardan beridir ilk kez izledim…

Golsüz bir maç…

Yanımda spor yazarı ve Yenicami taraftarı kardeşim Can İpçioğlu…

Can, “Yenicami bu hafta çok kötü” havasında yorumlar yapıyor…

Teknik anlamda yorum yapacak kapasitede değilim ama uzun zamandan sonra, “bam güm” oynamayan, çok iyi ve çok fazla pas yapmayı başaran iki takım izlediğim için çok mutluyum…

Can hocaya da söyledim; “Önceki haftalar daha iyiydik” dedi…

-*-*-

Ne isterse olsun, bizim ligimiz her açıdan çok keyifli…

Seyirci de fena değildi hani…

Sahip çıkmak mı?

Görevimiz…

Sahte devlet dediğimde

kızıyorlar ya, bayılıyorum!

Avrupa çok ağır bir kışa hazırlanıyor…

Ve bu kış, çok soğuk olmanın ötesinde, çok da pahalı geçecek…

Rusya kaynaklı doğal gaz sorunu var!

-*-*-

Peki, KKTC olarak bunu avantaja çevirme şansımız var mı?

Evet vardır!

-*-*-

Bu nereden mi aklıma geldi?

Dünya’yı yeniden keşfetmeye gerek yok canlarım benim…

Mısır denen ülke, bunun propagandasına, reklamına başladı…

İngilizler başta olmak üzere, Avrupalılara diyorlar ki, “Kendi evinizde bir ay yerine, gelin bizim ülkemizde tatil yapın, size daha ucuza patlayacak!”…

-*-*-

Daha önce Türkiye de benzer bir çıkışta bulunmuştu!

Peki KKTC?

-*-*-

Abi KKTC’de ilgili bakanlık şu anda ülkedeki çok önemli siyasi işlere bakıyor!

Turizm önemli değil!

-*-*-

Şaka bir yana; reklam yapacak para da yok!

Bütçe uygun değil!

Ama birkaç haftaya, bitmemiş Ercan’ın açılış töreni olacak!

-*-*-

Bir de “sahte devlet” dediğimizde kızıyorlar ya; bayılıyorum!