“Mecburi Check Up” var “mecburi askerlik” yok (!)

Adanın güneyinde görevli bir Japon arkadaşım var, her görüştüğümüzde beni şaşırtıyor.

Japonya, insan ömrünün en uzun olduğu ülkelerden biri ve 90’lı yaşları görmek onlar için son derece sıradan olmuş.

“Bunun sırrı ne” diye sormuştum.

Beslenme alışkanlıklarını merak etmiştim en fazla…

“Sağlığımıza iyi bakıyoruz, bizim ülkemizde check-up’lar - düzenli sağlık tarama kontrolleri – 6 yaşında başlıyor” demişti.

“Ne yapıyorlar 6 yaşında?”

“Göz, diş, kalp, tansiyon, kan testleri ve tüm vücudumuza bakıyorlar ve her yıl bu tekrarlanıyor.”

İş hayatında en temel kurallardan biri de buymuş…

İşverenler her çalışanın yıllık rutin sağlık kontrollerini yaptırmak zorunda!

“Mecburi Check Up” var ama “mecburi askerlik” yok (!)

***

Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Hasan Birtan’la buluşmamızda bunu anlattım.

“Koruyucu Hekimlik çok önemli… Ülkemizde en yoğun ölümler kalp, damar hastalıklarından oluyor ve adaya döndüğümden beri, her yeni bakana bunu öneriyorum. Herkesin sadece EKG’sini çekerek işe başlasak pek çok kalp hastasını önceden yakalayacağız. Kalp operasyonları çok ciddi bir maliyettir. İnsanların kalbini korursanız, çok ciddi bir kaynağı altyapı için kullanırsınız. Ani ölümlerin sebebi de kontrol eksikliğidir.”

***

“Acil Durum Hastanesi”ni konuşmak için buluşmuştuk.

Pandemi sebebiyle yeni bir hastane yapıldı ancak şimdi bu altyapıdan en verimli şekilde yararlanmak yönünde sıkıntılar var.

Kadın Doğum Servisi’nin bu hastaneye taşınması isteniyor örneğin…

Ancak ilgili hekimler karşı çıkıyorlar.

Dr. Hasan Birtan, “Endişeleri anlıyorum ama gösterilen direnci abartılı buluyorum. Avrupa ve Amerika’daki hastanelerde farklı servisler arasındaki mesafeler Acil Durum Hastanesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu arasındaki mesafeden daha uzaktır.”

Çocuk ve yetişkin hastaları birbirinden ayrıştırmak amacıyla bir proje yapılmış.

“Acil Durum Hastanesi” bir anlamda “Çocuk Hastanesi”ne dönüşecek.

Üroloji Servisi yeni hastaneye taşındı.

Çocuk Servisi de şu günlerde taşınacak.

Sonrasında Kadın Doğum Servisi…

Kadın Doğum Servisi ve anestezi hekimlerinin özellikle de Yoğun Bakım’la ilgili endişelerini anımsatıyorum.

“Yoğun Bakım’ın 24 saat hizmet vermesi gerekiyor, aslında anestezi doktoru sayısı yeterli olduğu için bu organize edilebilir, ayrıca, yeni doktor takviyesi de yapılacak” diyor Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Hasan Birtan…

“Acil Durum Hastanesi’nde her türlü operasyon yapılabilir mi?” diye soruyorum.

“Elbette!” diyor.

“Kalp nakli bile yapabilirim orada, hiçbir sorun yoktur.”

“Acil Durum’u niye Kalp Hastanesi yapmıyorsunuz?” diyorum.

“Keşke” diyor, Dr. Birtan…

Şu ifadeleri kullanıyor:

“Kardiyoloji Servisi’nin diğer bölümlerle ortak hastası çok fazladır. O nedenle ana binada kalması doğaldır. Kadın doğum, üroloji, çocuk yoğun bakımın Acil Durum’a taşınması ile birlikte merkez binadaki ameliyathaneler ciddi anlamda rahatlayacaktır. Böylece ameliyatlar için daha erken tarih verilebilecek. Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu rahatlamak gerekiyor, ameliyat tarihlerini öne çekmek için bu şart… Kadın Doğum Servisi’nin endişeleri giderilebilir, istatistikler de ortada, çok riskli bir hasta varsa yine merkezde yapılır, orada da bir sorun olmaz.”