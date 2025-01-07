SEVGİLİM ÖLÜ ASKER’İN 40. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAYAN Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’deki BİR YILLIK ETKİNLİKLERİN PROGRAMI (Nisan 2024 – Mart 2025)

—Nisan 2024: Mehmet Yaşın’ın Sevgilim Ölü Asker adlı şiir kitabının bundan 40 yıl önce Nisan 1984’te yayımlanışına ilişkin sosyal medya paylaşımları ve şiirlerin de yer aldığı basın haberleri ve GazeddaKibris’ta ilk şiir kitabından üç dilde yayınlar.

—13 Mayıs 2024: Türkçe, Yunanca ve İngilizce basın, medya ve sosyal medyaya 40. Yıldönümü Kutlama Programı’nın duyurulması. Yıldönümü için Mehmet Yaşın’ın şiirleri ile desenlerinden üretilmiş sanatsal ürün ve objelerin kamuya sunulması.

—25 Mayıs 2024, Lefkoşa: “Ölü Asker Türkü Söylüyor”. Organizatör sanatçılardan Anber Onar ile Mehmet Yaşın’a okuma yazma öğreten ilk öğretmeni Pembe Baysan’ın açış konuşması, Aurora müzik grubunun Yaşın’ın bestelenmiş şiirlerden konseri, KTEV kitabevi standında yeni kitaplarının tanıtımı ve Mehmet Yaşın tarafından şiir okumaları. Cumartesi, 15:00 – 18:00, Hoi Polloi ve Lorenza Cafe, Lefke Hanı (Büyük Han karşlısı) Lefkoşa.

—12 Hazıran 2024, Lefkoşa: “Diğer Bir Sözcük”. Açılış Rita Severis ile Maria Efstathiou; Mehmet Yaşın tarafından üç dilli (Türkçe, Yunanca, İngilizce) şiir performansı ve slayt gösterisi; Moufflon Kitabevi standında imza ve okurlarla sohbet, Çarşamba, 19:00, CVAR-Severis Vakfı, Ermou Sokağı. 285, Lefkoşa.

—13 Eylül 2024, Londra: “Mehmet Yaşın’ın İlk Şiir Kitabı için Tüm-Kıbrıslılar Kutlaması”. Yaşın tarafından üç dilli (Türkçe, Yunanca, İngilizce) şiir performansı, kitapların imzalanması ve okurlarla sohbet; Sahne sanatçısı Lorna Elaonara Vassilides’in eşlik edeceği performans öncesinde, disiplinlerarası sanatçı, yazar ve akademisyen Alev Adil’in Mehmet Yaşın hakkında sunumu; Cuma, 19:30-21:30, Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green N22, Londra.

—19 Eylül – 19 Ekim 2024, Lefkoşa: “…kuşlar cıvıldaşsa üstümde”. Mehmet Yaşın’ın poetik varoluşunu görselleştiren bir sergi. Evagoras Vanezis ile Panayiotis Michael’in Mehmet Yaşın’la ortak sanat projesi; konseptlere dayalı bir sergi. Resepsiyon: Perşembe 20:00-22:00, Gallery Sic. Contemporary Culture, Megaro Mitsi 3, no. 4, 1065 (Evagorou ve Başpiskopos Makarios III Caddeleri köşesinde), Lefkoşa.

—9 Ekim – 22 Kasım 2024, Girne: “Sevgilim Ölü Asker”, Mehmet Yaşın’ın kitapları ve yazın yaşamı üstüne bir sanat ve arşiv sergisi. Küratör Oya Sibery ve Anber Onar. Açılış resepsiyon: 9 Ekim, Perşembe 18:30, ArtRooms Gallery, Ecevit Caddesi, Girne.

—20 Ekim 2024, Lefkoşa: “Bölünmüşlükler Üzerinden Yazmak”, şair ve yazar Mehmet Yaşın’la söyleşi (İngilizce), yöneten Iris Miltiadies: Pazar 19:00, Kaymakkin Sosyal Alanı, Archibishop Makariou Caddesi, Kaymaklı 1021 Lefkoşa.

—21 Kasım 2024, Girne: “Sevgilim Ölü Asker” sergisinin üç dildeki kataloglarının tanıtım toplantısı ve kokteyl. Küratör Oya Silbery ve Anber Onar yönetiminde ve Türkiye’den Milliyet-Sanat dergisi yayın yönetmeni Filiz Aygündüz ile İthaki yayınları editörü Bilal Acarözmen’in katılımıyla. Perşembe 19:00, ArtRooms Gallery, Ecevit Caddesi, Girne.

—23 Kasım 2024, Limasol: “Çoğul Yazınsal Aidiyetler ve Çeviriler”, Moufflon Kitabevi’nden Kris Konnaris Mehmet Yaşın’ın Yunancaya vd. Dillere çevrilmiş kitaplarını sunacak; yazarın katılacağı ve küratör Evagoras Vanezis’in yöneteceği bir panel ve söyleşi (İngilizce); Limasol Uluslararası Kitap Fuarı, Cumartesi, 17:00-1800, Carob Mills Venue (tarihi ortaçağ kalesi yakınlarında) Limasol.

—13 Aralık 2024 – 6 Ocak 2025, İstanbul: 13 Çarşamba, Aralık 2024 – 6 Pazartesi, Ocak 2025 tarihleri arasında Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde Lefkoşa’nın güneyindeki serginin açılışı, küratör Evagoras Vanezi’in sunumu ve izleyen haftalarda Mesut Varlık moderatörlüğünde yazarla bir zoom toplantısı: Asmalı Mescid Mahallesi, Yemenici Abdüllatif Sokak, 1 Beyoğlu, 34430, İstanbul.

—Aralık 2024, Atina: Mehmet Yaşın’ın romanı Sınırdışı Saatler’in Yunanca çevirisinin tanıtımı ve 40. Yıldönümü paneli, İstanbullu Rum edebiyat insanı ve çevirmen Frango Karaoğlan’ın açış konuşması ve Mehmet Yaşın’la söyleşi; Osmanlı tarihçisi ve şair Andreas Embirikos uzmanı Nikos Sigalas’ın yer alacağı panel toplantısı, Astarti Yayınları’nın, Dinos Siotis’in ve değişik kültür mekanlarının desteğiyle; panel toplantısısı İstanbullu Rumlara ait Politis Kitabevi ve Kültür Merkezi’nde yapılacak, Cumartesi 18:00-20:00, 7 Aralık, 84 Mavromichaels Street, Atina 11472.

—19 Aralık 2024 ve 2 ve 9 Ocak 2025, İstanbul: K24 Kitap eki “40. Yıldönümü” özel dosyası; arşiv mahiyetindeki kapsamlı sayıya edebiyat incelemesi, eleştiri, kişisel anı ve yorumlarla Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İngiltere’den katkılar.

—27 Aralık 2024 ve Ocak 2025, İstanbul: Milliyet Kitap eki “40. Yıldönümü”nü kapak yapan özel bir kutlama sayısının yayımı ve Milliyet Sanat’ın Ocak 2025 sayısında söyleşi.

—1 Ocak 2025, İstanbul: Sevgilim Ölü Asker’in ilk yayıncısı Turgay Fişekçi yönetimindeki Sözcükler dergisinde 40. Yıldönümü mektubu ve yeni şiirlerden bir demet.

—Şubat-Mart 2025: Yetin Arslan’ın yönetmenliğindeki “40. Yıldönümü: Mehmet Yaşın” belgeseli gösterime girecek. (Ayrıntısı daha sonra duyurulacak.)