Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nda Matematik eğlenceyle buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nda düzenlediği “Matematiksel Modeller ve Modelleme” sergisi ile öğrenciler matematiği eğlenerek keşfetti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nda düzenlediği “Matematiksel Modeller ve Modelleme” sergisi ile öğrenciler matematiği eğlenerek keşfetti! Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen sergi, “Matematik Öğretimi” dersi kapsamında, “Gerçekçi Matematik Eğitimi” temasıyla ilkokul öğrencilerine matematiği eğlenceli ve somut bir şekilde tanıtma hedefiyle düzenlendi.

Matematiği, öğrencilerin günlük yaşamları ile bağlantı kurarak öğretmeyi amaçlayan sergide, öğrenciler matematiksel modeller ve modelleme yöntemlerini keşfetti. Bu yaklaşım, katılımcıların matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda eğitici ve öğretici bir deneyim sundu.

Öğrencilerin matematikle olan bağını güçlendirecek

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tezer, sergide yer alan materyallerin, öğrencilerin matematiğe olan tutumlarını ve başarılarını artıracağına dikkat çekti. Eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemine değinen Prof. Dr. Tezer, “Bu tür materyaller, öğrencilerin matematikle olan bağını güçlendirecek ve öğrenme süreçlerine büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Prof. Dr. Murat Tezer ayrıca, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen adaylarına ve okulun yönetici ve öğretmen kadrosuna da teşekkür etti.

Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Köprülü ise projeye ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmen adaylarının yenilikçi ve etkili yöntemlerle donatılmasının önemine vurgu yaptı. Doç. Dr. Köprülü, “Sergimiz, öğretmen adaylarımızın eğitimde yaratıcı çözümler geliştirme hedefimizin somut bir yansımasıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.