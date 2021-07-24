Sapphire Resort and Residences projesi tanıtılacak

Sosyal Medyanın popüler yüzleri Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en özel yaşam projesi Grand Sapphire Resort and Residences’ı keşfederek, ülkeye ve dünyaya tanıtacak.

Dünyada “influencer” olarak da anılan özel isimler, iki günlük bir tanıtım programı için NorthernLAND’ın konuğu olacak.

Sahip oldukları sosyal medya ve dijital kanallar aracılığı ile deneyim, gözlem ve bilgilerini paylaşacak olana Alp Galip, Altuğ Galip, Ayşe Hacıarif, Aygün Kencer, Ömer Akama, Çağlar Davutoğlu, Evren Kerem, Kenan Hürdeniz, Batu Özsusuzlu, Gizem Devaşan, Hazel Oraç, Mustafa Garabli, Sedef Garabli, Zaliha Kiraz ve Ali Yılmaz bu önemli projeyi milyonlarla buluşturacak.

Northernland Group, ülkenin önemli sosyal medya yüzleri için iki günlük bir tanıtım programı hazırladı. Kuzey Kıbrıs’ın “influencer” olarak ün yapmış isimleri Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi kanallardan hem yerel hem de küresel anlamda tanıtım yapacak.

24 Temmuz cumartesi Grand Sapphire City otele giriş yapacak ekip, aynı gün Northernland Ofisi’ni ziyaret ederek Grand Sapphire Projesi hakkında bilgilendirilecek.

Maraş ve plaj ziyaretleri de yapacak ekip, Grand Sapphire Resort İnşaat alanını ziyaret edecek, plaj partisine katılacak.





“Heyecanlıyız…”

Northernland Group Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, yeni medyanın öncü isimlerine kapılarını açmaktan duyduğu mutluluğu anlattı, “Biliyoruz ki, bu çok özel projemize dünyanın kapılarını açacak anahtar onların elindedir, hep birlikte yeni bir yolcuğa çıkıyoruz, bu nedenle son derece heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

“Yaratıcı, estetik ve etkin bir etkileşim, en önemlisi de çok daha geniş bir erişim için gücünüze inanıyor, başarılarınızla gururlanıyoruz” diyen Yiğittürk, vizyonuyla ve kalitesiyle lider, ayrıcalıklı yaşam tarzlarının yaratıcısı NorthernLAND’ın yeni projelere ülkeye değer katmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



Grand Sapphire Resort and Residences

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en özel yaşam projesi Grand Sapphire Resort and Residences 27, 29 ve 31 kattan oluşan 3 yüksek bina, 5’er kattan oluşan 7 kısa bina ve otel binasından oluşuyor. Farklı yaşam tarzlarına uygun zengin yaşam alanları sunan projede stüdyo, 1, 2, 3 ve 4 odalı daireler ve 3, 4 odalı dubleksler bulunuyor.

Akdeniz’in en güzel plajlarından Long Beach’e 500 metre mesafede, 1630 rezidans ve 5 yıldızlı lüks resort otele ev sahipliği yapacak sıra dışı konseptteki Grand Sapphire Resort & Residence ilklerin projesi. Projede Kıbrıs’ın en büyük havuzu “Punta Cana” ve 27. kattaki Kıbrıs’ın en yüksek sonsuzluk havuzu da dikkat çekiyor.