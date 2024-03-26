RDÜ’de “Üretimde Yapay Zekâ: Faydaları, Kullanım Durumları ve Örnekler” sunumu yapıldı

Rauf Denktaş Üniversitesi, bir süredir düzenlediği Mesleki Gelişim (Professional Development) seminerleri çerçevesinde, DAÜ Endüstriyel Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Korhan’ı konuk etti.

15 Mart günü gerçekleştirilen seminerde, Prof. Dr. Orhan Korhan “Üretimde Yapay Zeka: Faydaları, Kullanım Durumları ve Örnekler” başlıklı bir sunum yaptı.

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, üniversite amfisinde gerçekleştirilen, öğrenciler ve akademik personelin yoğun ilgi gösterdiği seminer öncesi yaptığı konuşmasında, mesleki gelişimin önemine dikkati çekerek, üniversitenin bunun bilinci ile seminerler düzenlediğini vurguladı.

Prof. Dr. Orhan Korhan’ın alanında çok değerli bir isim olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, teknolojik gelişmelerin günlük hayatımızda giderek artan önemine dikkat çekti ve Yapay Zeka’nın (Artificial Intelligence) yaşamamızda artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Orhan Korhan “Üretimde Yapay Zekâ: Faydaları, Kullanım Durumları ve Örnekler” başlıklı sunumunda yapay zekânın üretimdeki önemine dikkati çekti. Prof. Dr. Korhan, yapay zekayı üretime entegre etmenin önemine ve kaçınılmazlığına vurgu yaptığı konuşmasında, yapay zekanın üretimi artırdığını ve birçok yönden çevreye zararı azalttığını söyledi.

Prof. Dr. Orhan Korhan, yapay zekânın insan gücüne ihtiyacı azaltmak yerine, birçok işletmenin yapay zekâyı insan bilgisi ve yeteneği ile kullanmayı tercih ederek daha güvenli ve etkili bir üretim gerçekleştirdiğini de söylerine ekledi.

Seminer, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın, Prof. Dr. Orhan Korhan’a sunumu ardından teşekkür plaketi takdim etmesi ile sona erdi.