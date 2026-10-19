'Polis kontrolü kaybetti' diyen Fransa İçişleri Bakanı istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hafta sonu bazı kentlerde düzenlenen protestolarda polisin "kontrolü kaybettiğini" söyledi.

AFP haber ajansının aktardığına göre Nuñez, şiddet olayları öncesinde "yeterli öngörüyle hareket edilmediğini" de belirtti.

"Yaşananların tümünden kendisini sorumlu hissettiği" için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğunu açıkladı.

Ancak Macron istifayı kabul etmedi ve yönetimde devamlılığa ihtiyaç olduğunu belirterek Nuñez'in görevde kalmasını istedi.

Muhalefet siyasetçileri de Nuñez'in istifasını talep ediyordu.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları (CCI) başkanı, şiddet ve yağma olaylarından 2000'den fazla işletmenin doğrudan etkilendiğini belirtti.

Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında ülke genelinde şiddet olayları yaşandı. Yaklaşık 550 bin kişinin sokaklara çıktığı gösterilerde en az 2 bin 400 kişi gözaltına alındı.