Pilli de Bakanlar Kurulu kararlarını bekliyor: Bir yıllık mücadeleyi heba etmeyin

Sağlık Eski Bakanı UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli bugün Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak olan kararların halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı ve “Pandemi de bir yıllık mücadelenin heba edilmemesi için doğru kararlar alınmalıdır. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Denizi geçip de derede boğulmayalım” dedi.

Dr. Pilli, ayrıca “Sağlık Bakanı olarak görevimden ayrılmış olsam da unutulmamalıdır ki ekibim ve ben bir yıldır mücadelenin takipçisi ve bir parçasıydık. Bundan sonra da milletvekili olarak halkın sağlığını riske atacak her adımın karşısında mücadele edeceğim” diye konuştu. Gözüm ve kulağım sağlık alanındaki gelişmelerde olmakla birlikte her konunun yakından takipçisiyim” dedi.

Pilli kendisi, ekibi ve sağlık çalışanlarının Covid-19 mücadelesinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını bu süreçte sağlık emekçilerinin de yanında olduğunu vurguladı.