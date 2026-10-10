Panama’da 7,7 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, halka sakin kalma çağrısında bulundu.

Mulino, ilgili kurumların depremin etkilerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdüğünü belirterek, depremin panik, korku ve kargaşaya yol açacak şekilde kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Ulusal basına göre, Panama'nın güneyinde dün yerel saatle 12.56'da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yerel makamlar ve acil durum ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba'da, Herrera ve Los Santos eyaletlerinde binalarda çatlaklar tespit edilirken, Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi (SINAPROC) ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Panama genelinde halk, binalardan, alışveriş merkezlerinden, okullardan ve evlerden hızla açık alanlara tahliye edildi.

Sarsıntının etkili olduğu Cocle eyaletine bağlı Penonome şehrinde tarihi San Juan Bautista Katedrali, valilik binası ve kentteki çok sayıda binada yapısal hasarlar oluştuğu rapor edildi.

-30'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldi

Depremden sonra 2,1 ile 6 büyüklüğünde 30'dan fazla artçı sarsıntı kaydedilirken, uzmanlar artçıların önümüzdeki saatlerde de sürebileceği uyarısında bulundu.

Başkent Panama şehrinde ise metro seferleri durdurulup yüksek binalar tahliye edilirken, bazı bölgelerde yaşanan elektrik ve iletişim kesintilerinin ardından altyapı kontrollerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binlerce kişinin sokaklara ve açık alanlara çıktığı, bazı binalarda hasar meydana geldiği görüldü.

Deprem, bazı Orta Amerika ülkelerinin yanı sıra Kolombiya'nın birçok kentinde de hissedildi.​​