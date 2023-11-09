Otomotiv sektörünün durumu konuşuldu

Akdeniz Karpaz Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi'nin ilk aktivitesi olarak, geçtiğimiz gün, Almanya Adler Pelzer Grup’dan Cem Kesercioğlu "Operational Excellence in Automotive Industry" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Çevrimiçi gerçekleşen seminerde endüstriyel yenilikler, stratejileri ve uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi veren Kesercioğlu, özellikle otomotiv sektöründeki durumu değerlendirdi. Örnek olaylar ve şemalarla desteklenen sunum sonunda Kesercioğlu dinleyicilerden gelen katkıları yorumladı ve soruları yanıtladı.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi ilerleyen günlerde benzer seminerlerin de yine düzenleneceğini duyurdu.