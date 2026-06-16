“Önce yasayı görüşelim, sonra ister 60 gün, isterseniz 6 ay sonra seçime gidelim”

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nin Genel Başkanı genel seçim konusunda açıklama yaparak, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın değişmesi gerektiğine dikkat çekti, yasanın değişmesinin ardından her seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı daha önce yaptığı açıklamalarda seçimin erken bir tarihte yapılması gerektiğini belirtirken, hükümetin diğer küçük ortağı Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise dün BRT'de yaptığı açıklamada, iki seçimin aynı gün yapılmasına sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Yeniden Doğuş Partisi kurulduğu andan itibaren seçim ve halk oylaması yasasının değiştirilmesini talep ediyor. Bu meyanda Meclise sunduğu yasa önerisi, orada duruyor. Gelin bu yasa önerisini görüşelim. Ondan sonra ister 60 gün, isterseniz 6 ay sonra seçime gidelim. Bizim için fark etmiyor.

O yasa önerisinde bizim 4 konuda değişiklik talebimiz vardı.

1)Karma oy kalksın. Olmuyorsa basitleştirilsin.

2)Seçim bölgeleri, Lefkoşa, Mağusa ve Girne olarak üçe indirilsin.

3)Baraj %7 ye çıkarılsın.

4)Siyasi Partilerin Türkiye’deki gibi İttifak yaparak seçime girmelerine imkan verilsin.

Yaptığımız görüşmelerde YDP nin önerilerine DP de destek vermişti. Ortağımız UBP nin ve muhalefetin bu konulardaki düşüncelerini merak ediyoruz"