Neon Işıklarının Ötesinde

Casino Turizmi Kuzey Kıbrıs’ın Kimliğini Nasıl Şekillendirdi?

Bir destinasyon, ziyaretçisi otele giriş yapmadan çok önce dünyaya neye değer verdiğini anlatır. Reklamları, kamusal alanları ve öne çıkarmayı seçtiği deneyimler bir hikâye oluşturur. Kuzey Kıbrıs açısından ise bu durum, yüzleşmemiz gereken bir soruyu beraberinde getiriyor: Turizm hikâyemizin anlatıcısının casinolar olmasına izin mi verdik?

Bugüne nasıl geldiğimizi anlamak için oyun salonlarının ötesine bakmalıyız. 1974 sonrasında turizmin yeniden kurulmasına, uluslararası izolasyonun yarattığı sınırlamalara ve kimliğimizi zaman içinde yeniden şekillendiren ekonomik tercihlere dönmeliyiz.

1974–1983 yılları üzerinde özellikle düşünmeye değer. Kendi becerilerimiz, misafirperverliğimiz ve kültürel değerlerimiz etrafında bir sektör kurma fırsatı açısından bu dönem, Kıbrıs Türk turizminin altın yılları olarak değerlendirilebilir mi? Bir altın çağ, mutlaka en büyük oteller veya en yüksek ziyaretçi sayıları demek değildir. Turizm ile ona ev sahipliği yapan toplum arasında daha güçlü bir bağ kurulması anlamına da gelebilir.

Ancak bu yorum ile ekonomik açıdan kanıtlanmış bir altın çağ iddiasını birbirinden ayırmalıyız. Söz konusu dönem; savaşın, yerinden edilmelerin ve önemli bir bölümü daha önce Kıbrıslı Rumlara ait olan turizm tesislerinin kontrol değiştirmesinin ardından yaşandı. Osla Barış Araştırmaları Enstitüsü’nun (PRIO) tarihsel incelemesi, altyapı ve nitelikli personel eksikliklerini, ulaşılamayan kalkınma hedeflerini ve 1982’ye kadar kayıtlı geceleme sayılarındaki düşüşü ortaya koyuyor. Toplumun kendi girişim gücünü hatırlamak, bu güçlükleri veya söz konusu varlıkların çözüme kavuşmamış geçmişini göz ardı etmek anlamına gelmemelidir.

O dönemden bugüne taşıyabileceğimiz bir hedef var: Kıbrıslı Türklerin gerçek anlamda söz ve mülkiyet sahibi olduğu, mesleki sorumluluk üstlendiği ve kültürel kimliğiyle görünür olduğu bir turizm anlayışı. Asıl soru, bu hedefin ne kadarının sonraki kalkınma modeli içinde varlığını koruyabildiğidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1983’te ilan edilmesi önemli bir siyasi dönüm noktasıydı. Ancak izolasyon tek bir tarihte başlamadı. Bölünmenin, tanınmamanın ve ulaşım kısıtlamalarının etkileri zaman içinde birikti. İngiltere Parlamentosunda 1984’te verilen bir yanıt, kuzeydeki havaalanlarına uçmak isteyen İngiliz havayolu şirketlerinin karşılaştığı hukuki engelleri doğruluyordu. Daha sonraki bir turizm araştırması da Türkiye üzerinden ulaşım zorunluluğunu pazarlama ve yatırımlar açısından bir kısıt olarak tanımlıyordu. Bu nedenle, 1983’e kadar sınırsız uluslararası hava ulaşımı bulunduğunu ve bunun bir anda ortadan kalktığını söylemek yanıltıcı olur.

Buna rağmen ticari sonuçlar oldukça belirleyiciydi. İlave bir durak, daha uzun bir yolculuk veya daha karmaşık bir rezervasyon süreci, cazip bir destinasyonun rekabet gücünü azaltabilir. Türkiye, erişimin en kolay olduğu büyük kaynak pazar hâline geldi. PRIO’ya göre 1983–2000 döneminde kayıtlı turist girişlerinin yaklaşık yüzde 80’ini Türkiye’den gelenler oluşturuyordu. Bununla birlikte rapor, turist olarak sınıflandırılan bazı kişilerin farklı amaçlarla seyahat ettiğine de dikkat çekiyor.

Bir destinasyon tek bir pazara büyük ölçüde bağımlı olduğunda, turizm ürününü de o pazarın beklentilerine göre şekillendirmeye başlar. Peki Kuzey Kıbrıs, Türkiye’den gelen ziyaretçilere kendi ülkelerinde kolaylıkla bulamayacakları ne sunabilirdi?

Casino turizmi, bu soruya giderek daha güçlü bir yanıt hâline geldi. Ancak tarihsel sıralamayı doğru kurmak gerekiyor. Julie Scott’ın araştırmasına göre ruhsatlı kumar işletmelerine izin veren yasal düzenleme, KKTC’nin ilanından çok önce, 1975’te yapıldı. 1991’e gelindiğinde yalnızca dört küçük casino faaliyet gösteriyordu. Türkiye’de ise casino işletmeciliği 1983’te yasallaştırılmış, başlangıçta Türk vatandaşlarının canlı oyun masalarına erişimi sınırlandırılmıştı. Sonraki belirleyici gelişme, Türkiye’deki casinoların 1997’de kapatılması oldu. Bu durum, işletmelerin ve talebin ülke dışına yönelmesi için bir fırsat yarattı. Scott, 1998 itibarıyla Kuzey Kıbrıs’ta 24 casino ruhsatı bulunduğunu kaydediyor. Dolayısıyla casino turizmi, 1983 sonrasında alınan tek bir kararla değil, birbirini izleyen politika ve pazar değişimleriyle gelişti.

Zaman içinde bu faaliyet, konaklama ürününün ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Otel odası, havaalanı transferi, restoran, eğlence ve oyun aynı deneyimin bileşenleri olarak sunulabildi. Casino turizmi, adadaki turizmin başlangıçtaki tek temeli olmasa da günümüz turizm ekonomimizin önemli dayanaklarından birine dönüştü.

Sektörün büyüklüğünü ciddiyetle kabul etmek gerekiyor. Nisan 2026’da yayımlanan bir haberde, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek’in sektör hacmini 1,5 milyar ABD doları olarak değerlendirdiği; yıllık vergi ve harç katkısının 220 milyon dolara, yerel tedarikçilere yapılan ödemelerin ise 250 milyon doların üzerine ulaştığını belirttiği aktarılıyor. Aynı açıklamada, yaklaşık 600 bin yolcunun sektör sayesinde ülkeye geldiği ifade ediliyor. Bunlar, bağımsız denetimden geçmiş ulusal hesaplar değil, sektör temsilcisinin açıkladığı tahminlerdir. “Sektör hacmi” ifadesinin de netleştirilmesi gerekiyor: Ciro, oyun geliri ve ekonomik katma değer farklı ölçütlerdir. Bu rakamlar doğrudan toplanamaz.

Resmî turizm istatistikleri ise kaynak pazara bağımlılığı farklı bir açıdan gösteriyor. 2024’te hava ve deniz giriş noktalarında, KKTC vatandaşları dışındaki toplam 2.208.855 girişin 1.865.124’ünü Türkiye vatandaşları gerçekleştirdi. Bu, yaklaşık yüzde 84,4 demektir. Burada sayılanlar tekil tatilciler değil, girişlerdir; veriler hangi yolcuların kumar oynamak amacıyla geldiğini de göstermemektedir. Dolayısıyla bu oran, casinoların turizm içindeki payını değil, Türkiye’nin kaynak pazar olarak ağırlığını ortaya koymaktadır.

Ekonomik önemi kabul etmek, daha fazla sorgulamayı gerekli kılmalıdır. Bir sektör uçuşlar, istihdam ve konaklama yatırımları açısından merkezi bir konuma geldiğinde, toplumun hem faydalarını hem de maliyetlerini anlaması gerekir.

Misafirperverliğin kendisini ele alalım. Casinoya bağlı bir iş modeli, oyun oynaması beklenen misafire olağanüstü ayrıcalıklar sunabilir: Ücretsiz odalar, transferler, yemekler ve kişiye özel ilgi. Bu durum, konaklama ücretini ödeyen ancak oyun geliri yaratmayan tatilcinin, kongre katılımcısının veya ailenin deneyimine ilişkin mesleki bir soruyu gündeme getiriyor.

Hizmet kültürümüz ziyaretçiye mi, yoksa ziyaretçinin kaybetmesi beklenen paraya mı değer veriyor?

Yeterince oyun oynamadığı için misafirlerin Türkiye’ye geri gönderildiğine ilişkin kaygılar, bağımsız olarak doğrulanmış kanıt gerektirir; bunlar yerleşmiş ve genel bir uygulamaymış gibi sunulmamalıdır. Bununla birlikte, söz konusu gerilimi gösteren bir haber bulunmaktadır. Mart 2026’da polis bilgilerine dayandırılan yerel bir haberde, kumar oynama sözü karşılığında uçak bileti temin ettiği, ancak daha sonra oyun oynamadığı iddia edilen bir ziyaretçinin tutuklandığı bildirildi. Soruşturma konusu bir iddia, mahkûmiyet anlamına gelmez. Bu olay, sınır dışı edilmeyi veya sektörün genel bir politikasını da kanıtlamaz. Ancak konaklama avantajlarını kumar oynamaya bağlayan düzenlemelerin, paket koşullarının ve tüketici haklarının neden açık biçimde ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Bir de casinoya hiç adım atmayanların deneyimi var.

Okula giden bir genç, yol boyunca tatil tesislerinin ışıltılı reklam dünyasıyla karşılaşabilir: Ünlü sanatçıların konserleri, lüks mekânlar, gösteriş ve ayrıcalıklı bir yaşam vaadi. Bir konser reklamı kendiliğinden kumar reklamı sayılmaz. Ancak eğlence ile casino markaları aynı kimlik altında buluştuğunda, sürekli tekrarlanan bu görüntülerin hangi özlemleri beslediğini sormalıyız.

Bilimsel başarıya, zanaata, mutfak mirasımıza ve emekle elde edilen kazanımlara da aynı ölçüde görünürlük sağlıyor muyuz?

Yerel araştırmalar, bu soruların somut bir temeli olduğunu gösteriyor. 2021’de yayımlanan ve Kuzey Kıbrıs’ta Türkçe konuşan 18–65 yaş arasındaki 799 yetişkinle 2018’de yürütülen bir araştırmada, tarama ölçeğine göre patolojik kumar oynama yaygınlığı yüzde 4,5 olarak saptandı. 18–29 yaş grubunda olmak, belirlenen risk etkenleri arasındaydı. Bu bulgu güncel bir yaygınlık tahmini değildir; araştırma, sonuçlara reklam panolarının veya casinoların neden olduğunu da göstermemektedir. Ancak kumarın yol açtığı zararların kalkınma tartışmamızın içinde yer alması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Şeffaflık, bu tartışmanın niteliğini değiştirebilir.

Casino işletmeleri ve onları temsil eden birlik; sektör gelirlerinin nasıl tanımlandığını, ödenen vergi ve harçları, yerel satın almaları, istihdamı ve toplumsal yatırımları bağımsız güvenceye dayanan bilgilerle kamuoyuna açıklayabilir. Hükûmet ise tahakkuk ve tahsilat kayıtlarıyla uyumlu gelir verilerini yayımlamalı ve kamu harcamalarının halka nasıl fayda sağladığını anlatmalıdır. Sorumlulukların ayrımı önemlidir: İşletmeler ödemelerinin ve faaliyetlerinin, devlet ise topladığı kamu kaynaklarının hesabını verir.

Bu gelirler okulları, güvenilir toplu taşımayı, sağlık hizmetlerini, kültürel mirasın korunmasını ve kumar bağımlılığı tedavisini destekliyorsa, toplum bu katkının izini sürebilmelidir. Bir bağış fotoğrafı elbette değerlidir. Ancak hesap verebilir bir vergi düzeninin veya bağımsız biçimde değerlendirilen kamu yararının yerini tutamaz. Toplumsal yatırımlar, refahın tatil tesislerinin sınırları dışına da yayılması için yerel kültür üreticilerini ve küçük işletmeleri de kapsamalıdır.

Son olarak, Türkiye’ye verdiğimiz mesaj üzerinde düşünmeliyiz.

Kuzey Kıbrıs’ı eğitim alınacak, gelecek kurulacak ve mesleki beceriler geliştirilecek bir yer olarak tanıtıyoruz. Aynı zamanda casino eğlencesini de pazarlıyoruz. Üniversiteler ile düzenlemeye tabi yetişkin eğlencesi aynı destinasyonda var olabilir. Ancak bu uyumun kendiliğinden oluştuğu varsayılamaz; güvenilir koruyucu önlemler ve tutarlı bir pazarlama yaklaşımı gerekir.

Üniversitelerimizi değerlendiren bir anne veya baba ne görüyor? Aday öğrenci, katılacağı toplum hakkında nasıl bir izlenim ediniyor? Öğrenci tanıtımını kumar tanıtımından açıkça ayırabiliyor, gençlerimizi koruyabiliyor ve akademik başarılarımıza hak ettikleri görünürlüğü sağlayabiliyor muyuz?

Casino turizmi ekonomik gerçekliğimizin bir parçasıdır. Toplumsal kimliğimizde ne kadar yer tutacağı ise hâlâ bir tercihtir. Desteklediği istihdamı ve yarattığı talebi kabul ederken şeffaflıkta, adil bir misafirperverlik anlayışında ve daha güçlü toplumsal faydada ısrar edebiliriz. Aynı zamanda mutfağımızı, mirasımızı, doğamızı, öğrenme olanaklarımızı ve bu adaya karakterini veren insanlarımızı merkeze alan daha geniş bir turizm anlayışı geliştirebiliriz.

Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’de tanıtırken hangi vaat öne çıkmalı: Kumar oynanacak bir yer mi, eğitim alınacak bir yer mi, yoksa kültürü keşfedilmeye değer bir ülke mi?

Ve biz, toplum olarak, bu sorunun yanıtını gerçekten birlikte seçtik mi?