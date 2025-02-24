Necat British College 'Tanıtım Günleri' düzenliyor

Necat British College'de (NBC), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrenci ve veliler, verilen eğitimi keşfetmek için etkinlik düzenliyor.

Okuldan yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrenciler için düzenlenecek 'Tanıtım Günleri', okulun sunduğu eğitim olanaklarını deneyimleme fırsatı sunacak.

25 Şubat'ta Lefkoşa Kampüsü, 26 Şubat'ta da Alsancak Kampüsü'nde gerçekleşecek olan etkinlikler, 16.00 - 18.30 saatleri arasında olacak.

Necat British College'den etkinlikle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bu özel etkinlikte, akademik programlar, laboratuvar çalışmaları, uluslararası sınavlara hazırlık süreçleri ve okulun başarıları hakkında detaylı bilgilendirme sunumları gerçekleştirilecek. Katılımcılar, modern kampüsleri gezerek teknolojik altyapıyı yerinde inceleyebilecek ve alanında uzman eğitim kadrosuyla birebir görüşme imkânı bulacak.

Öğrencilerini uluslararası standartlara uygun bir eğitimle geleceğe hazırlayan Necat British College, tüm öğrenci ve velileri bu özel etkinliğe bekliyor."