Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, bir inşaat şirketi tarafından düzenlediği etkinlikte, müteahhit ve yatırımcılara, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili yapmış olduğu “Ne emirname, ne imar planı… Biz sizin arkanızdayız” açıklamasına ilişkin video, yeniden paylaşıma girdi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, “deprem değil, bina öldürür” notlarıyla, Türkiye’deki depremde kaybedilen 47 kişiye dikkat çekerek, Tatar’ın Nisan 2022’de yapmış olduğu açıklamanın videosunu paylaştı.

Tatar, söz konusu videoda, yatırımcılara seslenerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ne emirname, ne imar planı… Biz sizin arkanızdayız. Bu işi bir an evvel hallederiz, bu imzaların önünü açın (…) hayat devam ediyor. (İnşaat şirketlerinin) Yaptıkları çalışmalar dünyada ilgi görüyor. Siyasi sıkıntılar, politika ambargolara karşı biz kendi kendimize engel koyamayız. Cumhurbaşkanı olarak bu mesajım birilerine gitsin. Ekonomimize sahip çıkalım. “