Nah muzafferiyet!

Nereden tutarsanız tutun, elinizde kalıyor!

Nedir elinizde kalan?

KKTC’dir tabii ki!

Aklınıza gelen bir “konudan” bahsedin; mutlaka aksaklık vardır…

Aksaklık olmayan hiçbir devlet fonksiyonu söz konusu değildir!

Zaten başlı başına “devlet” dediğiniz KKTC’nin temeli sıkıntılıdır…

Örneğin “toprak”…

Devlet kurabilmek için toprağınızın olması gerekir!

KKTC’nin üzerinde kurulduğu toprak, başka bir devletindir!

Tamam toprak meselesi hukuki olduğu kadar siyasi ve diplomatik bir meseledir ve KKTC’nin “devlet” olmasına engel olmayabilir de; yine aynı KKTC’nin üzerinde kurulduğu toprağın çok ciddi oranı – belki de yüzde 95 tapulu arazisi – ne yazık ki hırsızlıktır!

Savaşta kan dökerek aldınız diye de sizin değildir!

Adalet meselesine bakalım dilerseniz!

“Nüfus değişimi” temelinde bakarsak ırkçılık mı yapmış oluruz?

Şu anda ciddi anlamda “Türkçe bilmeyen” kişinin kriminal olaylarda adı geçiyor…

Bu insanların mahkemelerde, poliste, savcılık nezdinde sorgulanmaları – yargılanmaları bence “adil” değildir!

Yeterli tercüme hizmetimizin olmadığı bir gerçektir…

Bazen öyle olaylara tanık oluyoruz ki; “sanık” ya da “zanlı” zerre Türkçe bilmiyor…

Tutuklu yargılanıyor…

Tercüman gelmemiş!

Avukat da Türkçe dışında dil bilmiyor…

Polis bilmiyor, savcı az biliyor, peki bu adam ya da kadın nasıl adil yargılanacak?

Mahkemeye tercüman yetişmezse, dava iptal da edilecek!

Haaa savcıların, polislerin, yargıçların “zamanı” bedava mı?

Kamu kaynaklarının boşa harcanıyor olması hiç mi umurumuzda değil?

Evet, çok sayıda “KKTC vatandaşı olmayan” suçlu veya tutuklu da söz konusudur…

Özellikle tutuklu yargılananların ve ne acıdır mahkumların neredeyse yüzde 75’ten fazlası KKTC vatandaşı değildir…

KKTC vatandaşı olanların da çoğunluğu “çift uyruklu”dur!

“Gönderin ülkelerine” diyeceğim; “ırkçısın” diyecekler!

“Gönderin ülkelerine hapishanede beş mahkum kalmasın” da diyebilirim ama vallahi çekiniyorum!

Haaaa ülkemiz, bu gibi konularla hiç ilgilenmeyip, insanların özgülüklerine homofobik saldırı gerçekleştirmeyi “milliyetçilik” sayıyor ya, işte orada tam kopuyorum ki bu başka bir sıkıntı!

Ülkede, LGBTI + bireylere saldırının boyutu, Dünya’daki en geri kalmış, en karanlık, en ırkçı boyuttadır…

Evet, var mı başka sormak istediğiniz?

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yavaş yavaş “haksız izolasyonlardan” söz etmeye başladı!

Katılıyorum!

Evet, Kıbrıs Türk toplumuna veya halkına “izolasyon” uygulanıyor!

Ammaaaaa, bu işin tartışılması gereken yanı da var; eğer o izolasyonları kaldıramıyorsanız, bu aynı zamanda sizin mutlak başarısızlığınızdır!

Örneğin 1974’te savaşta elde ettiğiniz başarı, akabinde masada rezil duruma düşmüş demektir!

Eğer “KKTC” adını verdiğiniz devleti kimse tanımıyorsa, hatta Türki devletler de Türkiye’nin baskısıyla “metazori” ve “göstermelik” bir iki gülümsemenin ötesine geçemiyorsa; Kazakistan, Tufan Erhürman’ı ağırladıktan bir gün sonra dışişleri bakanını Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bakanıyla adeta özür maksatlı görüşmeye gönderiyorsa; oturup iki kez hatta 31 kez düşüneceksiniz!

Evet, Kıbrıs Türk cemaatini 1958’den beri Türkiye’den gönderilen komutanlar veya büyükelçiler yönetmiş olabilir…

Ama seviye hiç bu kadar düşmemişti!

Keşke komutanlar yönetseydi!

Şu anda ne idüğü belirsiz karakterler yönetiyor!

Büyükelçi’den söz etmiyorum ha!

Aman sakın yanlış anlamayın!

Herhangi bir resmi görevliden de söz etmiyorum!

Bahsettiğim “ne idüğü belirsiz “kişiler, bildiğiniz düz dilbandilerdir…

Ve şu anda ne acıdır, örneğin hükümeti bu düz dilbandiler yönetmektedir ve haliyle “corruption” dediğimiz “çökmüşlük – kokuşmuşluk - rüşvet – hırsızlık – komisyonculuk – ihale mafyacılığı” had safhadadır!

Sağlık, sayısı bilinmeyen insan kalabalığına kesinlikle yetmez durumdadır ve bu ülkede kuruş vergi vermeyen belki de on binlerce “kayıt dışı” insan sağlık hizmetinden yararlanmaktadır!

Yararlanmasın mı?

Ne münasebet!

Tabii ki yararlansın!

Ama kayıt altına alınsın, herkes gibi vergisini, sigortasını ödesin!

Eğitim de, kayıtsız – kuyutsuz, haliyle vergi vermeksizin bu hizmeti alanlarla doludur!

Eskiden övündüğümüz devlet okullarımız vardı; şimdi dökülüyor!

TMK, bir markaydı!

İngiltere’de mesela en ünlü üniversiteler için, TMK’dan mezun olmak, Güney’deki İngiliz Okulu ve Amerikan Akademi’den mezun olmakla eşdeğerdi!

Şimdi öyle mi?

Şimdi, TMK’da Atatürk’e küfreden bir öğretmen derse girmiş; bakanlık kılını kıpırdatamıyor!

Neyse!

Turizm mi iyi durumdadır?

Hiç değil!

Kumarhaneli oteller olmasa, bu ülkeye “uçak” da gelmeyecektir!

Ya da gelse bile haftada iki seferle sınırlı kalacaktır!

Maliye mi?

Borcun taksitini borçla; borcun taksitinin borcunu da borçla!

Bahçıvan hizmetçiyi; şoför de hepimizi gibi bir karmakarışık durum!

Efendim, maaş ödemeleri!

Doğrudur, hükümet maaşları ödemek için borçlanmaktadır ki bu ülkede bazı kişilerin veya şöyle söyleyelim; küçük bir azınlığın maaşları; kesinlikle gözden geçirilmelidir…

Hükümet, vekil ve üst düzey kesintisini sadece şov olarak ortaya atmıştır ki bu da ayrı bir mesele!

Evet nerede hayır var?

Kanalizasyon altyapısında mı?

Yolların delik deşik bakımsız olmasında mı?

Elektrik ha kesildi ha kesilecek noktadadır!

Dün yine Ünal Üstel’e “doğal gaz boru hattı “yalanı” imzalattırıldı!

İmkansız olduğunu biliyoruz!

Türkiye’de her seçim gündeme gelen, “şu kadar gaz bulduk, bu kadar petrol çıkaracağız” yalanlarının bir benzeridir bu!

Hayvancılık sıkıntılı…

Tarım neredeyse bitti…

Üretici kalmadı, herkes devletten maaş almanın peşinde!

Çöp yönetiminde sınıfta kalmış durumdayız…

Doğaya çöp ve atık bırakan ve tamamı bu toprakları ganimet bulmuş on binlerin yaşadığı bir devlet, sizce sağlıklı bir devlet midir?

Ama daha da kötüsü, birçok belediye, topladığı çöpü, toprağa veya gizli saklı noktalara dökmektedir!

Sakın inkara kalkmayalım!

Yani yazacak daha neler var neler!

Kültürümüz elimizden alındı!

Her alanda, ama her spor branşında, geriye gittik ve suçu “ambargolara” izolasyonlara atmayı başarı saydık!

Ambargoların sebebi, sizin “devlet” kurmanız değil miydi?

Tekrara düşürtmeyin beni!

Ve sonuç?

Bir şey için gayret eden de yok!

Dışişleri Bakanı “mevcut durum gayet iyidir, mevcut durum çözümdür” diyor!

Az gayret olsa, en azından, Metin Akpınar’ın dediğini diyebilirdik:

“Ha gayreeeet ha gayreeet, nah muzafferiyet!”

Bizde muzafferiyet de yok gayret de!

Ganimet var, bir türlü bitmeyen!

Gurguranızda galsın!

Doymadınız mı be gavollem?

Yaşı benim yaşımın civarında olanlar hatırlayacak; Metin Akpınar, Devekuşu Kabare Tiyatrosu’ndabir skeçte ne demişti: “Yassaaak günah yok Elhamdulillah. Velakin çok içersen raki, avrat işve, sen mahzun, takim-ul taklavat suskun... Ha gayreeeet ha gayret, nah muzafferiyet!