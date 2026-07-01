Maskaralıktan devlet olmaz be canım!

Bu yazı, tatilde yazdığım son yazı…

Bitirdikten sonra havaalanına – oradan da Larnaka’ya…

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Malta – Kıbrıs uçuş süresi 2.5 saat…

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Larnaka – Lefkoşa 30 dk, bilemedin 45…

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Kermiya – Metehan’dan geçiş, belirsiz!

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Neyse, Malta’da mesela günlük yürüyüşünüzü yapmak çok keyifli…

Deniz sahili olduğu gibi yürüyüş yolu…

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Larnaka gibi… ama burada parkur çok uzun…

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Sahil hep kayalık…

Ve kayalıkların üzerinde yüzlerce insan…

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Malta tutucu ve Katolik vatandaşları nedeniyle, sahilde bikinili güneşlenen ya da yüzenleri veya şortlarıyla six pack gösterisi yapanları; aynı kıyafetle sokaklarda ya da yolda görmek istemiyor!

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Deniz kıyafeti yani mayo ile yola çıkana 75 Euro para cezası kesiliyor!

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“Şeriat”çılardan geri kalır yanları yok anlayacağınız!

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Tabii genç ve yabancı bir turist, bu yasağa uyar mı?

Kafa da güzelse uymaz ve bazı gazetelerde zaman zaman “ahlağımız bozuluyor” haberlerini görmeniz mümkün!

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Ülkede kural var!

Mesela sahile kimse iskele falan yapamıyor!

“Mötüm kalktı, ben otelimin etrafını tahtadan iskelelerle döşeteceğim” diye bir şey yok!

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Canı çeken, canının çektiği yere iskele yapamadığı gibi, toprak – arazi de az, haliyle yeni yapılar hep dikine inşa ediliyor; dev apartmanlar yapılıyor!

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Haaa bu arada haliyle KKTC ile de kıyaslıyoruz!

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KKTC tamamen kuralsız!

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Veya kural olsa bile, “KKTC ve Türk usulü” çeşitli yöntemlerle bu kurallara uyulmuyor!

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Mesela dün sabah KKTC’deki gazetelerin ön sayfalarına bakıyordum…

Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasında, üç iş insanımızın “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı’ndan” şikayetçi oldukları şeklinde anladığım bir haber var!

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“Komutanı eleştirmek?”

Eskiden mümkün olmayan bir şeydi, demek ki bir miktar “demilitarizasyon” gelişmesi yaşanmış ki, KKTC sınırlarındaki en yüksek rütbeli Türk kumandanının, yatırımları engellediği iddia ediliyor!

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Öte yandan Volkan gazetesini okuyorsunuz; buradan da anladığım, bu kez de aynı iş insanlarından adeta hain diye söz edilmesi!

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Bu iş insanları tarafından, Çıkarma Plajı bölgesinde, komutan tarafından açık hava müzesi yapma girişiminin engellendiği iddia ediliyor!

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Şimdi!

Bahsedilen arazi bir kere “ganimet”!

Yani “işgal”!

Sorry ama gerçekleri konuşalım!

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İkincisi, vatandaş – mülk sahibi gibi görünen Evkaf’a gitmiş ama yatırımları, Evkaf Müdürü tarafından, “komutanın izni yok” diye geri çevrilmiş!

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Öteki gazetede senaryo ters; “Komutan oraya müze yapacakmış! İş insanları engel çıkarıyormuş!”…

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Kardeşim, yasa – yasalar – Anayasa – tüzük ne diyor?

Kural yok mu?

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Komutan dilediğini yapar mı?

Evkaf mı yetkili, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mi?

Peki “yasal mülk sahibi”?

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Haaa siz bu maskaralıkların yaşandığı “yere”; devlet mi diyorsunuz?

İnanın komik bile değilsiniz!

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Şimdi, bir gün buradaki konu kapanır, taraflar arasında gazetelere konu olan mesele çözülürse; aynı gazeteler “uzlaştılar” diye yazacak mı?

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Bu uzlaşının sebebi, mesela atıyorum; parasal bir uzlaşı mı olacak yoksa korkutmacalı mı?

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Ve en ilginci; Yeni Bakış’a konuştuğu kaydedilen iş insanları ne demişler biliyor musunuz?

“… Üç ortağız ve ortaklarımız arasında mücahit çocukları var hatta bir tanemizin dayısı da şehit!”…

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Şimdi, mücahitlere saygım yerden göğe; şehidimize Allah’tan rahmet dilerim de; bu ülkede mülk ihalelerinde ve yer kiralamalarında, “mücahit çocuğu” olmak ve “dayısı şehit olmak” bir çeşit “artı puan” mıdır?

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Devlet?

KKTC?

Hadi be o yanı!

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Maskaralık devlet!

Veya maskaralıktan devlet!

Bunu yazdım diye, bahsettiğim meseledeki iki tarafın bana saldırıp “devletimize maskaralık dedi” demesi çok olağan bir durumdur!

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Oysa tarafsız bir hakem heyeti bulsak veya VAR’a gitsek mesela; bu insanların hepsi direkt kırmızı kartla oyun dışıdır!

Sevgül ablayı kıskandım!

Cenazene gelemedim Sevgül abla…

Uğurlar olsun…

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Ama ne yalan söyleyeyim, internet üzerinden Yenidüzen’deki programı izlerken, kıskandım!

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Allah, bütün Kıbrıslılara, seninki gibi bir uğurlama nasip etsin be abla!

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Ölümünle, cenazenle, herkesi birleştirdin…

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Her iki toplumun, hatta Ada’daki tüm toplumların senin arkandan bu kadar üzülmüş olması, eminim senin barış ve kardeşlik adına yaptıklarını taçlandırmıştır ve bundan sonra da bunun devam edeceğinden eminim…

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Atatürk’ten çalmış olmayayım ama “açtığın yolda yürüyeceğime ant içerim…”

Bu fotoğrafı çok kolay çekmedim… Aceleyle ve koşarak ancak çekebildim… Ön tarafta Malta’daki “plaj kıyafeti ile sokakta yürümek yasaktır – cezası da 75 eurodur” yazısının bulunduğu tabela var… Aşağıda ise deniz sahilindeki çocuk parkında yavrusunu oyalayan göçmen olduğuna inandığım Müslüman bir kadın… Maltalı Katolik tutucular; aslında fotoğraftaki kadını da küçücük ülkelerinde çok fazla görmek istemiyor… Ama aynı zamanda mayolu kadınların sokakta dolaşmalarını da bir çeşit “suç ve günah” sayıyorlar… Dünya işte böyle bir yer!