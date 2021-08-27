Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu törenle teslim edildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilen okullardan ilki olan Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne teslimi ve açılış töreni gerçekleştirildi.

500 öğrenci kapasiteli Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun eylül ayında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Gönyeli’de inşa edilerek eğitime kazandırılan okulun açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve çok sayıda davetli katıldı.

Teslim ve açılış töreni bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, konuşmalar ile devam etti.



Günsel: “İlkokullar, yakın doğu ailesinin ülkeye olan bağlılığının en önemli nişanesi olacak”

Törende ilk konuşmayı yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, beş buçuk ay önce temeli atılan okulun, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilmesinden duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi.

Günsel Aile Kurulu’nun altı ilçeye tam teşekküllü ve eğitime hazır bir şekilde altı ilkokulu Devlete teslim edeceğini hatırlatan Günsel, açılışı yapılan okulun bunlardan ilki olduğunu belirtti ve diğer beş ilçelerdeki Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile ilgili bilgi verdi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının, “Yakın Doğu Ailesinin ülkeye ve Kıbrıs Türk halkına olan bağlılığının en önemli nişanesi” olacağını vurgulayan Günsel, “Lefkoşa’nın ardından, İskele’deki okulu beş buçuk ay sonra tamamlayarak, Şubat 2021’de eğitime başlamak üzere, Gazimağusa’daki okulu ise Eylül 2022’de eğitime başlamak üzere Devletimize teslim edeceğiz. Diğer yandan Girne, Lefke ve Güzelyurt’ta inşa edeceğimiz ilkokullarımızın temellerini de arazilerinin belirlenmesi ile atarak, ülkemizin altı ilçesine altı devlet ilkokulu kazandıracağız ve Devletimize teslim etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.



“Kovid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarına da başladık”



Yakın Doğu Ailesinin eğitim, sağlık, teknoloji, ekonomi, kültür ve sanat gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bilgi veren Günsel, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yürüttükleri aşı geliştirme çalışmalarına da başladıklarını söyledi.



Amcaoğlu: “Yakın Doğu ailesinin bu adımı ülkenin geleceği ve çocukların eğitimi için çok önemli”



Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı konuşmada, kendisinin de Gönyelili olduğunu belirterek, Gönyeli bölgesine yapılan okul yatırımının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Yakın Doğu Ailesinin bu adımının ülkenin geleceği ve çocukların eğitimi için çok önemli olduğundan bahseden Amcaoğlu, iyi yapılanları söylemek ve iyi yapılanları örnek almanın devlet adamlarının başlıca görevi olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, “Devletin kısıtlı imkanları ile yapamadıklarını yapabilecek kapasitede olan, devletine inananları, devletine sahip çıkmak için elinden gelen gayreti gösterenleri daha da fazla teşvik etmemiz gerekmektedir” diyerek, Suat Günsel’e ve ailesine teşekkür etti.



Saner: “Günsel ailesini PCR testi ve aşı üretme konusundaki çalışmalarından dolayı da tebrik ederim”



Başbakan Ersan Saner ise, bugünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine katkı yapmak için yürekten geçenlerin gerçeğe dönüştüğü bir gün olduğunu vurguladı.

Suat Günsel’in 1980’li yıllardan beridir ülkeye birçok şey kattığını anlatan Saner, Günsel ailesinin birçok alanda ülkeye kazandırdığı eserlerle ve yürüttüğü projelerle Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini de arttırdığını vurguladı ve Günsel ailesine teşekkür etti.





Tatar: “Aşı çalışmalarında da bir noktaya gelindiğini öğrenmekten gurur duydum”



Son olarak söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemiye rağmen önemli yatırımların devam ediyor olmasının kendilerine cesaret verdiğini vurgulayarak, Günsel ailesini tebrik etti.



Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na okulun gümüş anahtarını teslim etti. Amcaoğlu da, Günsel’e hediye takdim etti.

Ardından açılışı yapılan okul binası gezilerek, incelemelerde bulunuldu.



