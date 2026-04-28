Temmuz umudu ve yeni bir denklem

Temmuzda yeni bir süreç beklentisi var.

Yine bir umut…

Üstelik gelen bilgiler, Birleşmiş Milletler’i cesaretlendiren en önemli aktörlerden birinin Türkiye olduğu yönünde.

Temmuz, Kıbrıs’ta yalnızca sıcak ve rutubet demek değildir; en ağır aylardan biridir, en zor…

Darbe, müdahale, savaş, göç…

Kimine göre yeniden doğuş…

Kimine göre işgal, istila…

Hakikat ise hâlâ çözülmemiş bir düğüm…

Böylesi duyguların ortasında, António Guterres, görev süresinin sonuna yaklaşırken geriye bir “fikirler dizisi” bırakmak istiyor.

Belki de yeni bir yol haritası…

***

Türkiye kendi menfaatlerini düşünüyor.

Avrupa Birliği’nden ciddi beklentileri var ve bu beklentiler karşılanırsa, “federasyon” demeden ama yine aynı zeminde görüşmeye daha esnek yaklaşabilir.

Birkaç farklı kaynaktan doğrulanmış bir bilgi bu…

Avrupa Birliği, “mülteci mutabakatı” çerçevesinde son 10 yılda Türkiye’ye çok ciddi bir kaynak aktardı.

Toplam destek yaklaşık 9 milyar Euro'ya ulaştı.

Şimdi yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var.

Rakamlar büyük…

Türkiye’nin ayrıca Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vatandaşları için vize serbestliği gibi beklentileri de biliniyor.

Bir de savunma ve güvenlik boyutu var…

Türkiye, Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisine entegre olmayı hedefliyor.

Tüm bunlar olumlu ilerlerse, Türkiye’nin Kıbrıs’ta çözüme yaklaşımının nasıl değişebileceğini o zaman daha net göreceğiz.

***

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, müzakerelere başlangıç için dört maddelik bir yöntem önerdi.

Birleşmiş Milletler’e yakın kaynaklara göre özellikle ilk üç madde kabul görüyor.

Avrupa Birliği çevreleri ise bu öneriyi “ön şart” olarak okuma eğiliminde…

Önemli bir talihsizlik de şu:

Adada ortaklaşma fikrine oldukça uzak bir Kıbrıslı Rum lider görevde…

Ve ne yazık ki “metodoloji” tartışmalarının arkasına sığınıyor.

Buna karşın, farklı kaynaklardan doğrulanan bir başka bilgiye göre Yunanistan, yeni bir çözüm sürecine daha istekli yaklaşıyor.

***

Temmuz yine “sıcak” geçecek gibi görünüyor.

Ancak asıl eksik olan, kendi gündelik dertleri içinde sıkışan sivil toplumun “çözüm” gündeminden giderek uzaklaşması…

Oysa çok daha güçlü bir kamuoyu, daha yüksek bir ses gerekiyor.

Çünkü bu düzen…

Ne güvenli…

Ne de sürdürülebilir.