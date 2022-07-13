KTÖS’ten hükümete 4 maddelik öneri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), vatandaşın alım gücünün “kırılma noktasına” geldiğini belirterek, hükümete toplumun alım gücünü koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmesi ve asgari ücretin yeniden belirlenmesi de dahil olmak üzere bir dizi öneride bulundu. Sendika, “Ya çağrımıza kulak verin ya da istifa ederek toplumun önünü açın” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, hükümete birtakım eleştirilerde bulunarak, “Elektrik ve akaryakıt zamlarını ve enflasyonu kontrol altında tutabilecek bir araç sunulmadığı gibi, temel gıda maddeleri ve temel hizmetlerdeki fahiş fiyatların da denetlenemediği ortadadır. Yıllık enflasyonun yüzde 110,42’ye ulaştığı adamızın kuzeyinde hayatı ucuzlatacak politikalar hükümet gündemine alınmadığı için vatandaşın alım gücü kırılma noktasına gelmiştir. Temel ihtiyaçlarımızı gidermek, sosyal hayatımızı geliştirmek, kısa bir tatil yaparak dinlenmek gibi insanca bir hayat gereklilikleri lüks sınıfına girmiştir. Vatandaş gününü nasıl idame ettireceği ile ilgili ve çocuklarına güzel bir gelecek hazırlama ile ilgili endişe duymaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hükümetle toplumun gündemi aynı değildir” diyen Maviş, sendikanın dört maddelik önerilerini paylaşarak, hükümete bunları hayata geçirme çağrısında bulundu.

Hükümetin, ekonomik sorunlara çözüm bulmak veya toplumsal kaynakları yol, okul, hastane, sosyal alanlara harcamak yerine görevden alma ve görevden atama gibi bir misyonla “bürokrat çöplüğü yaratmaya devam etmekte” olduğunu savunan Maviş, “Kaynakların eşit ve adil kullanımı noktasında bürokratik sorumsuzluğunuzdan vazgeçilmesi ve toplumun alım gücünü koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

“Tanınmamış bir KKTC’yi 50 yıldır tanıtamamış yurt dışı ofislerine yüz binlerce euro harcamaya ve ihtiyaç fazlası görevlerle atama yapmaya devam etmektedir” diyen Maviş, gerçek ihtiyaçlar temelinde temsilciliklerin belirlenmesini önerdi.

“Asgari ücreti enflasyon rakamlarının altında belirleyerek asgari ücretliden yüzde 15.55, 1200 TL civarı çalmıştır” diyen Maviş, "Asgari ücreti yeniden belirleyin" dedi.

Maviş ayrıca, “Yeni asgari ücrete göre bir vergi düzenlemesi yapmadığı için yeni göreve başlayan göç yasasına tabi bir öğretmen 900 TL civarı fazla gelir vergisi ödeyecektir. Ve elbette tüm kamu emekçileri, öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da vergisi daha fazla olacaktır” diyerek, Meclis’te bekleyen Vergi Düzenlemesi Yasa Tasarısı'nın ivedilikle gündeme alınması çağrısında da bulundu.