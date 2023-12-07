İTÜ – MADEK 10’uncu Arı Günleri’nde bu kez “KKTC’deki AR-GE” potansiyeli konuşulacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Mezunları Derneği (MEDEK), 10’uncu Arı Günleri kapsamında bu yıl “Kuzey Kıbrıs’ta AR-GE Potansiyeli, Öne Çıkan Teknolojiler ve Yol Haritası” etkinliği düzenliyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda Cuma günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Kıbrıs’ın kuzeyindeki AR-GE potansiyeli üzerine analizler ve önerilerle ilgili bilgilendirici konuşmalar yapılacak, başarı öyküleri ile finansal imkanlar tartışılacak.

İTÜ MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kansu, etkinliğin içeriğine ilişkin şu sözleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, teknolojik yeteneklerini geliştirmeye ve kendisini bilgiye dayalı bir ekonomi haline getirme hedefi ile araştırma ve geliştirmeye, ne kadar öncelik vermeli ve ne kadar yatırım yapmalıdır sorularına cevap arıyoruz.”

Pek çok önemli ismin konuşma yapacağı etkinlikle ilgili program şöyle paylaşıldı:

Açılış Konuşmaları:

Hilmi Kansu, KKTC İTÜ Mezunları Derneği Başkanı

Murat Küçüközdemir, Genel Müdür, KKTCELL

Prof. Dr. Murat Sarı, İTÜ KKTC Rektörü

Mehmet Ali Tombalak, TÜBİSAD Başkanı

Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı

Panel 1: AR-GE Durum Analizi, Mevcut Stratejiler, Başarı Öyküleri, Finansman İmkanları, Zorluklar ve Fırsatlar

Ali Tüzel, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi, İTÜ MEDEK

Doç Dr. Kerem Teralı, Genetik Mühendisi, İTÜ MEDEK

Prof. Dr. Yeliz Yeşilada, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Vesile Evrim, LAÜ Yapay Zeka Ana Bilim Dalı Başkanı

Panel 2: Gelecek Vaat Eden Teknolojiler ve AR-GE Konuları

Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ 1779 Eski Teknopark Genel Müdürü

Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Haitce Camgöz Akdağ, İTÜ İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı

Panel 3: Kuzey Kıbrıs’ta AR-GE Yol Haritası Önerileri

Doç. Dr. Tayfun Acarer, İTÜ Arı Teknokent Değerlendirme Kurulu Üyesi

Doğan Ufuk Güneş, Yasad Eski Başkanı, Korgün Yazılım Şti. YK Başkanı