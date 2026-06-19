İsviçre'deki ABD-İran müzakereleri iptal edildi

İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD ile İran arasında Cuma günü İsviçre’nin Burgenstock dağ zirvesindeki tatil merkezinde yapılması planlanan görüşmeler gerçekleşmeyecek.

Açıklama, Beyaz Saray Sözcüsü’nün gece saatlerinde yaptığı duyurunun ardından geldi.

Sözcü, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, savaşın sona erdirilmesi amacıyla Tahran ile Washington arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik müzakereleri başlatmak üzere İranlı yetkililerle Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirmeyi planladığı görüşme için yapacağı seyahati iptal ettiğini bildirdi.