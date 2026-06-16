İki Kıbrıslı Rum AP üyesi Türkiye raporunda çekimser kalacak

Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyeleri Lukas Fourlas ile Yorgos Yeorgiu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda Kıbrıs açısından olumlu unsurlar bulunduğunu belirtmelerine rağmen yarın yapılacak oylamada çekimser kalacaklarını açıkladı.

Strazburg’da gazetecilere konuşan Fourlas, raporun Türkiye’nin Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa Birliği’ne yönelik yükümlülüklerini ortaya koyduğunu ve önceki raporlara göre daha iyi olduğunu söyledi. Raporda kayıp şahıslar, iki devletli çözüm önerisi ve ara bölgedeki ihlaller gibi konulara yer verildiğini belirten Fourlas, buna rağmen Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin “stratejik ortağı” olarak tanımlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek çekimser oy kullanacağını açıkladı.

AKEL Avrupa Parlamentosu Üyesi Yorgos Yeorgiu da çekimser kalacağını duyurdu. Yeorgiu, raporda Türkiye’ye yönelik hukuk devleti, Doğu Akdeniz, Suriye ve Hamas’a verilen destek gibi konularda eleştiriler bulunduğunu söyledi.

Raporda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinin fiilen dışlandığını ancak buna rağmen vize kolaylığı ve gümrük birliğinin geliştirilmesi gibi başlıklarda stratejik ortak olarak değerlendirilmeye devam edildiğini belirten Yeorgiu, bu nedenle Sol Grup olarak çekimser kalacaklarını ifade etti.