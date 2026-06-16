Gazeteciler Birliği: "Kıbrıs Türk basını önemli bir değerini kaybetti"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) dün gece yaşamını yitiren Gazeteci Bilbay Eminoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

"Kıbrıs Türk basını önemli bir değerini kaybetmiştir" denilen açıklamada, Eminoğlu'nun mesleğe verdiği katkıların unutulmayacağını belirtti.

Açıklama şöyle:

"Gıynık Gazetesi’nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, meslektaşımız Bilbay Eminoğlu’nun genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Medya alanında uzun yıllar emek veren Bilbay Eminoğlu, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle Kıbrıs Türk basınında iz bırakmıştır. Mesleğimize verdiği emek ve basın dünyamıza yaptığı katkılar unutulmayacaktır.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, merhum Bilbay Eminoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Gıynık Gazetesi çalışanlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı dileriz."