Fransa'da protestolarda 2 bin 100'den fazla gözaltı

Fransa'da okullardaki zor koşulları ve hayat pahalılığını protesto etmek için Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında ülke genelinde şiddet olayları yaşandı.

Yaklaşık 550 bin kişinin sokaklara çıktığı gösterilerde en az 2 bin 100 kişi gözaltına alındı. Fransız hükümeti, olayları "şiddetin tırmanması" olarak nitelendirdi.

Paris'te çevik kuvvet polisiyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar oldu. Polis, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Başkentte ve ülkenin diğer şehirlerinde binalar ateşe verildi. Limoges kentindeki belediye binasında çıkan büyük yangında çatının bir bölümü çöktü.

Birçok kentte yağma olayları yaşandı. Belediye binalarına ve iş yerlerine yönelik yaygın tahribat da bildirildi.

Başbakan Sébastien Lecornu, olaylarda 150 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Paris'teki ana yürüyüş, Pazar öğleden sonra büyük ölçüde barışçıl görünüyordu. BBC'ye konuşan bir grup genç, kendilerini "barış yanlısı" olarak tanımlayarak "Yalnızca bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama hiçbir şey değişmiyor" dedi.

Ancak ilerleyen saatlerde bazı gruplar, Cumhuriyet Meydanı gibi kent merkezinin simgesel noktaları da dahil sokaklarda ateş yaktı ve araçları kundakladı.

Mağazalar yağmalandı, en az bir restoran yanarak kullanılamaz hale geldi. BBC, bazı gruplar arasında kavgaların çıktığına da tanık oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada "sükunet ve düzen" çağrısında bulunarak, ülke genelindeki ayaklanmaların dah d,,a tırmanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Cumartesi günü düzenlenen büyük çaplı protestoların Fransa genelinde ayaklanmalara ve yağmalara dönüşmesinin ardından "hepimiz öfke ve utanç duyoruz" dedi.

Yaklaşık 550 bin gösterici; artan yakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve okullar dahil kamu hizmetlerindeki bozulmayı protesto etmek için sokaklara döküldü; eylemler büyük ölçüde barışçıl başladı.

Macron, protestocuların "meşru talepleri" ile "yıkıp döken ve yağmalayanlar" arasında bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Polis, olaylarla bağlantılı yaklaşık 2 00 kişiyi gözaltına aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı, tanık olunan "kontrolsüz" şiddeti hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğini belirtti ve olaya karışanların yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

Paris, Marsilya ve diğer şehirlerde, bazıları siyah giyinmiş, maskeli veya kar maskeli gruplar ortaya çıktı. Bu gruplardan bazıları araçları ve binaları ateşe verdi.

Paris, Marsilya ve Lille gibi şehirlerin yanı sıra başka bölgelerde de yaygın yağma olayları yaşandı.

Macron, ülke genelindeki yerel idarecilerin (valilerin) ve belediye başkanlarının, dükkânları ve binaları korumak adına üzerlerine düşeni yapmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Macron ayrıca, polisin gösterilere verdiği müdahale konusunda "tam şeffaflık" sağlanacağını ifade etti.

Hafta sonu boyunca kalabalıklara karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanılırken, birçok noktada çevik kuvvet polisinin insanlara copla müdahale ettiği görüldü.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günü yaklaşık 1000 polis memurunun yaralandığını, bunlardan yedisinin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Paris'in merkezinde çevik kuvvet polisinin bir kalabalığın üzerine koştuğu ve birkaç kişiye copla vurduğu görüldü.

Lyon Belediye Başkanı Grégory Doucet, kentteki turizm bürosunun yakılmasını "trajedi" dile nitelendirdi. BFMTV'ye konuşan Doucet, "Çok simgesel, herkesin bildiği tarihi bir bina olduğu için içimiz parçalanıyor" dedi.

Polis, "saldırgan kişilerin" itfaiyecilerin yangına güvenli bir şekilde müdahale etmesini engellediğini açıkladı.

İtfaiye ekipleri, Limoges belediye binasındaki yangını söndürmek için de mücadele etti. Valilik, yangın nedeniyle binanın bir bölümünün çöktüğünü bildirdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Saint-Étienne kentinin Belediye Başkanı Régis Juanico, sosyal medyada yaptığı açıklamada küçük bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir gencin "elinin koptuğunu" söyledi. Juanico, "Böyle bir trajedi asla yaşanmamalıydı" diye ekledi.

Son haftalarda yüz binlerce öğrenci, Fransa'da 15-18 yaş grubunun eğitim gördüğü liselerdeki personel eksikliğini ve binaların bakımsızlığını protesto ediyor.

Sendika üyeleri ve diğer protesto gruplarının katılımıyla göstericilerin sayısı arttı.

Bu gruplar arasında, 2018'den itibaren bir yılı aşkın süre hayat pahalılığını protesto eden ve Fransa tarihinin en uzun soluklu protesto hareketlerinden biri haline gelen Sarı Yelekliler de bulunuyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günkü gösteriler sırasında başkentin bazı bölgelerinin yanı sıra Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers gibi kentlerde "yüzlerini kapatan kişilerin" belirli hedeflere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier ve Valence dahil ülke genelinde binaların zarar gördüğü bildirildi.

Paris'te giyim ve gıda mağazaları yağmalanırken, Lille'de bir Apple mağazasına girilerek içerideki ürünler çalındı.

BBC Verify'ın doğruladığı görüntülerde, Grenoble kent merkezindeki dar bir sokakta maskeli kişilerin kullandığı bir turist treninin en az üç çevik kuvvet polisinin üzerine doğru ilerlediği görüldü.

Fransa, protestolara ve sokak olaylarına yabancı olmasa da son gösteriler, ülkenin derin bir siyasi belirsizlik dönemine girdiği sırada ya

BaşbakanLecornu ise Mélenchon'un sözlerini "tehlikeli ve art niyetli" olarak nitelendirdi.

Başbakan daha önce polisin "son derece yoğun bir şiddetle" karşı karşıya kaldığını söylemiş ve bazı grupların gösterileri cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir "ısınma turu" olarak kullandığını öne sürmüştü.

Lecornu, "Kimse siyasi gündemini şiddet yoluyla dayatamayacak" demişti.

Le Pen ise göstericilerin dile getirdiği "meşru taleplerin aşırı sol tarafından rehin alındığını" söyledi ve Mélenchon'u şiddeti körüklemekle suçladı.

Macron da "Etrafa zarar verenler, valilik binalarına ve iş yerlerine saldıranlar, belediye binalarımızı bile yağmalayanlar yargılanacak ve cezalandırılacak" dedi.

Hükümet, göstericilerin taleplerine karşılık vermeye yönelik bazı adımlar attı. Eğitim Bakanı Édouard Geffray, 8 Ekim'de bir televizyon röportajında, eksik öğretmenlerin yerine görev yapmak üzere 3 bin ek öğretmen sağlanacağı sözünü verdi.

Ancak protestolar devam etti ve şiddetlendi.

şanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek yıl görevinden ayrılacak.

Anketler, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen ile radikal solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisinin lideri Jean-Luc Mélenchon arasında geçebileceğine işaret ediyor.

Fransa'daki gösterilere katılan Mélenchon, daha sonra polisi göstericilere karşı "kontrolsüz güç kullanmakla" suçladı.

Mélenchon, yağma ve kundaklama olaylarını da kınadı.