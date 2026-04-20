“Bütün yaptıklarımız halkımızın mutluluğu ve ferahlığı içindir…”

İnanılmaz!

Meclis kürsüsüne “Başbakan” olarak çıkan Üstel söylüyor.

Mesela…

Müsteşarlar ve müdürler bunun için rüşvet istediler…

“Halkımızın ferahlığı…”

Dokunulmazlıkları kaldırılmasın diye oyladıkları vekiller, el ele yürüdükleri örgüt başkanları, eski bakanlar ve müdürler “sahte diplomaları” bunun için aldılar hep!



Memleketin dört bir yanından adeta bir irin gibi boşaldı hile, yalan, vasatlık...

Hep mutluluktan (!)

Maliye bu yüzden batırıldı!

Borcun faizini ödemek için borçlanmak zorunda kalan ekonomik bir enkaza dönüştürüldü ülke...

Parti üyelerinin en az oy verdiği aday olarak, uzaktan gelen talimatla koltuğa kuruldu “Başbakan”.

“Ferahlık” bu (!)

***

Hepsini geçtim…

Hayat pahalılığı artışına yönelik düzenleme komiteye geri çekildi ya…

Son üç haftada onlarca insanın yaşadığı azap…

Kardeşi kardeşe kırdıran gerilim…

Çocukların eğitim kaybı…

Yüzlerce insanın polisle karşı karşıya kalması…

Sabahlara kadar süren bekleyişler…

Hepsinin sebebi kim acaba?

Üç hafta önce “böyle düzenleme olmaz, bunu geri alınız” dendiğinde…

Tam aksine “yasa gücünde kararname” dayatmasına başvuran aynı yönetim değil miydi?

Şiddet, cop, biber gazı…

Polisin yerlerde sürüklediği emekli, öğretmen, işçi…

Kafasına dikiş atılan çavuş…

O dehşet anları…

Hayat pahalılığına karşı toplumun nefes alma imkânını daraltan bir karar alacaksınız…

Sonra buna karşı çıkanları görmezden geleceksiniz…

Gerilimi tırmandıracaksınız…

İnsanları sokakta karşı karşıya getireceksiniz…

Ve üç hafta sonra geri adım atıp “ferahlık”tan söz edeceksiniz.

Bu, siyaset değildir.

Bu, önce yangın çıkarıp sonra itfaiyecilik oynamaktır.

Hem de elinde boş bir kovayla!

***

Ferahlık…

İnsanın sabaha borç kaygısıyla değil umutla uyanmasıdır.

Talimatla değil demokrasiyle yönetilmektir.

Gençlerin bu topraklarda bir ev, bir gelecek hayali kurabilmesidir.

Ferahlık; sadakatin ödüllendirildiği bir çürüme değil, liyakatin esas alındığı bir düzendir.

Yolsuzluk değil haysiyettir…

Kendi memleketine yabancılaşmadan, kendi toprağında onuruyla yaşayabilmektir ferahlık.