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Eminoğlu yarın toprağa verilecek

Eminoğlu yarın toprağa verilecek

Tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda eden Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu'nun cenazesi yarın yapılacak. 

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Tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda eden Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu'nun cenazesi yarın yapılacak. 

Eminoğlu yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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