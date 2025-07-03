Ekinci: “Seçim sadece sandıkta değil, ekran başında da kazanılmaya çalışılıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Basın ve Dijital İletişim Sekreteri Redif Ekinci, "KKTC'de seçimin sadece sandıkta değil, ekran başında da kazanılmaya çalışıldığı" görüşünü ifade ederek, dijital manipülasyon teknikleriyle halkın duygularının bilinçli şekilde istismar edildiğini iddia etti. Ekinci, bunu “bilinçli olarak kullanılan bir yönlendirme tekniği” olarak nitelendirdi.

Kamuoyunu “dijital kuşatma” karşısında bilinçli olmaya ve ekran başında da sorumluluk almaya davet eden Ekinci, “Hiçbir algoritma, halkın vicdanından daha güçlü değildir. İradesine sahip çıkan bir halkın önünde hiçbir manipülasyon duramaz” dedi.

Ekinci, yaklaşan seçim süreci öncesinde “dijital mecralardaki manipülasyon ve bilgi güvenliği riskleri” konusunda açıklama yaptı.

Ekinci, sosyal medya üzerinden yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarının yalnızca bireysel etkileşimleri değil, doğrudan seçmen davranışını ve demokratik tercihleri hedef aldığını savundu.

Kullanılan yöntemleri ve başlıklarını “Mikro-Hedefleme ve Algoritmik Yönlendirme”, “Troll Hesaplar ve Organize Dezenformasyon Ağı”, “Deepfake, Botnet ve Bağlam Manipülasyonu”, “Dijital Hijyen Seçim Güvenliğinin Anahtarıdır” ve “Dijital Okuryazarlık, Yeni Nesil Yurttaşlık Bilincidir” şeklinde sıralayan Ekinci, çözüm önerilerini ise şu şekilde paylaştı:

“Eğitimde dijital okuryazarlık modüllerinin geliştirilmesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun dijital medya faaliyetlerini izleme sistemi kurması, bağımsız doğrulama platformları ve doğruluk kontrol birimlerinin oluşturulması, siyasi partilerin dijital etik taahhüdü vermesi, yerel paydaşlarla farkındalık çalışmaları yapılması”

"Toplum bilinçli bir dijital yurttaş gibi hareket etmesi gerekiyor"

Ekinci, seçim sürecinde toplumun bilinçli bir dijital yurttaş gibi hareket etmesi ve her içerikte eleştirel düşünmesi gerektiğini söyledi.

Dijital okuryazarlığı bir güvenlik meselesi olarak gördüklerini kaydeden Ekinci, bilgi kirliliğine karşı şeffaflıkla mücadele edilmesi ve manipülasyona karşı bilinçli direnişin gerçek demokrasinin temeli olduğunu belirtti.