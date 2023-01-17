Editörün Notu: 498

Yeni yılın ilk ayında Gaile dopdolu bir sayı ile karşınızda. Özellikle yerel seçim ile meşgul olan 2022 sonu gündeminden müftü krizi ile başlayan 2023 başı gündemine müthiş bir yoğunluk içerisinde sizlerle beraberiz. Her geçen gün daha da kutuplaşan dünyada küçük bir parça olan toplumumuzun kutupları daha da belirginleşiyor belli ki.

Dört yüz doksan sekizinci sayımızda Hakkı Yücel bizi siyah-beyaz bir fotoğrafın hikâyesine götürdü. Mustafa Yaşın evren ile olan ilişkimizden bahsetti. Oğuz Ufuk Haksever İstanbul seçimini ve sonrasındaki süreci demokrasi kavramı ile ele aldı. Mertkan Hamit, Kıbrıs’taki yerel seçim sonuçlarını yorumladı. Sinan Evcan dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken aslında bazı hayati sorunların çözümünün o kadar da zor olmayacağını anlattı. Şevki Kıralp, Machiavelli'den Locke'a “toplum yararı” kavramını irdeledi. Tuna Arkın insan haklarının kültürler arasındaki göreceliğine dikkat çekti. Turhan Hızlı ise güncel ekonomik şartlarda uluslararası kalkınmanın nasıl ilerleyebileceğini anlattı.

Gaile adına belki de bir kabuk değişiminin kaçınılmaz olduğu ve yaşanmak üzere olduğu günlerdeki bu sayıda editörlük yapmaktan mutluluk duydum. Emek koyanlara Yayın Kurulu adına teşekkürlerimi belirtirim. Bu soğuk günlerde bu sefer sıcak içeceğiniz eşliğinde sizleri Gaile’nin Ocak 2023 sayısı ile buluşturuyoruz. İyi okumalar dilerim…

Mustafa Özbilgehan

Yayın Kurulu:

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Koral Özkoraltay

Mustafa Özbilgehan

Niyazi Kızılyürek

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Senalp Canlıbel

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Ağ editörü: Hüseyin Özbarışcı

Kapak tasarımı: Cenk Mutluyakalı

Yayıncı: yeniduzen.com