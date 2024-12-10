Editörün Notu

Dünyamız insanları ve toplumlarıyla son zamanlarda muazzam bir değişim geçirdi ve geçiriyor. İçinde haberleşme özgürlüğü, bilgiye ulaşım kolaylığı ve teknolojik ilerlemeler gibi olumlu kabul edilen unsurlar olsa da, bu değişimin doğa, insan ilişkileri ve kültürler üzerinde geri döndürülemez yıkıcı etkilerinin daha baskın olduğu birçok bilim insanı ve aydın için çok açık bir olgu olarak seslendirilmektedir.

İnsanlar hem Avrupa’da hem de Güney Kore, Japonya ve diğer birçok gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde daha çok çalışıyor, daha yalnız ve izole yaşıyor, daha çok antidepresan kullanıyor ve şiddet ve intihar oranları da git gide artıyor. Ekonomistler grafiklerle bize mili gelirlerin, ticaretin ve tüketimin arttığını gösterebilirler. Ancak gerçekten bu artışın insan yaşamında gerçek anlamda mutluluğa dönüştüğünü söylemek çok zor. Aksine daha çok haz alıp tüketim yapsak da daha mutsuz bir dünyada yaşadığımızı gösteren bulgular her geçen gün artıyor.

Değerler tamamen değişti, binlerce yıllık birikimle insanlığın nice kanlı gözyaşlarıyla ve yoğun emeklerle kazanılan dürüstlük, aile, sevgi, alçakgönüllülük gibi değerler yitirildi. İçsel gelişim dışsal gelişimle yer değiştirdi, insanlar artık karakterlerinin gelişimi için çalışmıyor, maddi güçleri ve tanınmışlıklarıyla ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Sade ve derin duygularla, sessizliğin, sevginin ve çevreyle uyumun öncelendiği bir hayat değil gözde olan. Kaba, özensiz, gürültülü ve parlak bir yaşama özeniyoruz. Derin ve ince düşünce yerini yüzeysel ve hızlı bir düşünceyle değiştirdi, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin yönü ve amacı başkalarına gösterebileceğimiz şeyler üretmek. Para, ün ve itibar getirmeyen hiçbir şeye gerçek anlamda değer vermiyoruz. Evimizdeki “bize ait olan” küçük süs bitkilerine bahçemizdeki, sokağımızdaki, parklarımızdaki, ormanlarımızdaki büyük ağaçlardan daha çok önem veriyoruz. Dünya yansa yıkılsa da biz sadece kişisel olarak sahip olduklarımızı korumaya çalışıyoruz.

İşte Gaile gibi oluşumlar bu noktada önem kazanıyor. Ancak düşünceyle, analizle, gözlem ve derin sohbetle durumumuzu anlayıp doğru tepkileri verip insanlık ve kendimiz için iyi olana yönelebiliriz. Bu anlamda Gaile çok değerli, dünyaya sorumlulukla ve gelecek için endişelenerek bakan insanların buluştukları yer. Hem sorunların ortaya konduğu hem de çözümlerin tartışıldığı, biraz daha önümüzü görmemizi sağlayacak ışığın yayıldığı bir ortam Gaile.

Düşünce dünyası ölen bir toplumun kendisinin de hakiki bir varoluş sürdüremeyeceği ortada. O yüzden değerli yazarlarımızın okurlarımızla buluştuğu Gaile’de aydınlık düşünceleri üretmeye çalışıyoruz.

Bu sayıda farklı konulardan ilgi çekici yazılarla buluşacaksınız. Keyifli okumalar.

Yılmaz Akgünlü

Yayın Kurulu

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Maria Siakalli

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Ağ Editörü ve Kapak Tasarımı: Hüseyin Özbarışcı

Yayıncı: yeniduzen.com

Kaynak: Editörün Notu