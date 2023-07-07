Editörün Notu

Kıbrıs’ta nice zamanlardır bir sakinlik ve sükunet var. Ancak bu tıpkı bir kasırganın gözündeki durgunluk gibi. Etrafımız çalkantılar içinde, Doğu Akdeniz’in incisi olan bu ada birçok çatışma alanının ortasında huzurlu bir cennet olmaya çalışıyor. Bir tarafımızda İsrail-Filistin gerginliği, onun biraz kuzeyinde dünyanın en çatışmalı bölgesi Suriye, kuzeyde ekonomik kriz ve otokratik bir rejim altında inleyen Türkiye, bir yandan da yeni kurulan nükleer santral tepemizde bir kabus gibi. Peki Kıbrıs halkının bir rolü olabilir mi bütün bu kargaşa içinde? Belki medeniyeti, insanlığı, barışı ve huzuru tekrar bölge insanlarına yaşatacak bir umut olabilir Kıbrıs. İçimizde çoğu kez diyoruz, keşke şu yabancı güçler ellerini çekseler bu adadan ve ada halkı gerçekten sevgi ve barışla yönetebilse bu toprakları.

Ama olmuyor işte. En yakınımızdaki ülke Türkiye bütün kurumlarıyla ve hastalıklarıyla etkiliyor bizi. Bir umut vardı 28 Mayıstan önce. Ancak Türkiye’deki son seçimlerden sonra muhalefette büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Özgürlük ve demokrasi özlemi içinde olan kesimler umutlarını ya da daha gerçekçi konuşmak gerekirse umutsuz umutlarını bir sonraki seçime kadar rafa kaldırdılar. Ancak bu hayal kırıklığının ötesinde insanlar aslında oldukça da şaşkınlar. Bu kadar kötü koşullarda, ekonominin çökmüş olmasına, adalete olan güvenin bitmiş olmasına, her yönden ülkenin büyük bir gerileme ve yozlaşma içinde olmasına karşın neden bu seçim kazanılamadı? Anketlerin çok büyük çoğunluğu millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın birkaç puan önünde olduğunu gösteriyordu. Ancak çıkan sonuç tam tersi oldu. Anketlerin güvenirliği tartışıladursun, şunu anladık ki bir şeylerin kontrolu özgürce halkın elinde değil aslında.

Gaile olarak bu ayki sayımızda politik yazılara biraz ara verdik. Son aylarda gündem o kadar yoğundu ki ve hepimizi öylesine ekranlara bağlamıştı ki, seçimden sonra insanlar politikadan uzaklaşmaya karar verdiler sanki. Biz de bu eğilime saygı duyarak biraz daha günlük yaşama, sanata, eğitime, psikolojiye döndük. Bu ay Gaile’de birçok yazarımızdan ufuk açıcı yazılarla gündemden biraz olsun çıkmaya ve nefes almaya çalıştık. İyi okumalar.

Sayı Editörü: Yılmaz Akgünlü

Yayın Kurulu:

Hakkı Yücel

Nugen Derman

Ayşegül Şentuğ

Mustafa Yaşın

Vedia Bakıroğlu

Yılmaz Akgünlü

Hakan Karahasan

Ağ editörü: Hüseyin Özbarışcı

kapak tasarımı: Sevay Alkan

Yayıncı: yeniduzen.com