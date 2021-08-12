Editörün Notu

Her yönüyle “sıcak” bir ayı geride bıraktık. Temmuz ayı içerisinde gerek iklimsel, gerekse siyasi yönden sıcak gelişmeler yaşadık. Pandemi, bir başka evreye girerek hayatımızı etkilemeye devam etti. Pandemi devam ederken hem normale dönme arayışı içerisinde olduk hem de pandeminin farklı farklı kısıtlamaları ile yaşamak zorunda olduğumuzu öğrenmeye başladık.

Temmuz ayı içerisinde pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılamayan iki küresel spor organizasyonu gerçekleştirildi. Bunlardan ilki olan “2020 Avrupa Futbol Şampiyonası”, ilk kez Avrupa’nın çeşitli kentlerinde gerçekleşirken kupa, “futbolun beşiği” olarak nitelenen İngiltere’ye değil İtalya’ya gitti. İngilizlerin “kupa evine dönüyor” sloganı gerçekleşmezken, bu sayımızda Evren İnançoğlu’ndan “Evde Olmak” kavramının tartışılması üzerine bir yazı yer alacak. Yine 2020 yılından ertelenen ve dünyanın en büyük spor organizasyonu olan “2020 Tokyo Olimpiyatları” gerçekleşti. Açılış töreninde tüm ülkelerin bayrakları ile sporcuların geçişi yapılırken, “Mültecileri” temsilen sporcuların da geçiş yapması olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebilirken, Kıbrıslı Türk sporcuların ise böyle bir uluslararası organizasyonda yine yer almamaları ise düşündürücüydü.

Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyi için siyaseten sıcak bir gelişme ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’a gelerek Kıbrıs Türk Toplumuna, kendi meclisinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Meclis Binası yapılacağının “müjdesini” vermesi olmuştur. Bu oturumu muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise meclis oturumuna katılmayarak protesto etmişlerdir. Ayrıca Kapalı Maraş’ta “açılım” kararının da dillendirilmesi ile birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden Türkiye’ye kınamada içeren bir kararın çıkması önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu konuyu da içeren, “Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı yazı, bu sayımız içerisinde Nilgün Arısan-Eralp tarafından kaleme alınmıştır.

Yine Kıbrıs siyasetinin milliyetçi kısır gündemine ait olan, Rum Lider Anastasiadis’in bir kısım Kıbrıslı Türklerin pasaportlarının iptal edilebileceğine dair demecine; muhalefetteki Kıbrıslı Türk siyasetçilerin verdikleri yanıtlara ilişkin ilginç bir siyasi söylem analizi, İbrahim Beyazoğlu tarafından “Akıl ve Akıl Dışı Söylemi” başlığı altında ele alınmış ve bu sayıda yer almıştır.

Kuzey Kıbrıs’taki yolsuzluğun toplum tarafından nasıl algılandığını bilimsel olarak ortaya koyan “Yolsuzluk Algısı 2020” raporu Hakan Karahasan tarafından değerlendirilerek bu sayıda yer almıştır.

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde sıcaklık rekorları kırılırken, belki de üzerinde en çok durulması ve küresel politikalar geliştirilmesi gereken konu; ülkemizde, Türkiye’de ve dünyanın dört bir köşesinde meydana gelen, önemli ölçüde küresel ısınmaya bağlı olan orman yangınlarıdır. Bu konuyu Ege Kaçmaz, “İklim Krizi ve Akdeniz Yangın Ekolojisi” başlığı altında, çarpıcı fotoğraf ve grafiklerle kaleme almıştır.

Yine Gailenin Ağustos sayısında Yılmaz Akgünlü, dilin karmaşık labirentlerinde bizleri dolaştırırken, dil marifetiyle dünyayı deneyimlemenin ve yeniden yaratmanın arayışını “Umudun Dili: Anlamın Keşfi” adlı denemesinde okuyucuya sunuyor. Nügen Derman Duru ise “Ölüme Dair” başlıklı yazısında, insanlık kadar eski bir mevzuya değiniyor. İnsanın ölümle hayat arasında gidip gelen ikilemini, açmazını ve duruşunu; Schopenhauer, Heidegger, Levinas ve Camus gibi filozofların izinden giderek bize aktarıyor. Özlem Onar ise düşünce dünyasının bir başka önemli kavramı olan eleştirel düşünce kavramına “Eleştirel Düşünme ve Gelişim” başlıklı yazısı ile değiniyor Gaile’nin bu sayısında.

Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığım gerek gündeme ait gerekse insanlık kadar eski konu ve başlıkları, ağustos ayının Gaile’sinde bulabilirsiniz.

İnsanlığın yeryüzündeki serüvenine, canlıların doğadaki yaşam mücadelesine, halkların ve toplumların var olma mücadelesine, özgürlük ve adalet arayışına gailesi olanlar için Kıbrıs’ın yazım dünyasında bir Gaile var. Sizin de gaileniz varsa keyifli okumalar…

Serkan Tansel

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