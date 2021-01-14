Editörün Notu

Kovid 19, 2021 yılına da damgasını vuracak gibi görünüyor. Ne garip bir olgu: gözle görülmeyen, bütün dünyadaki toplam ağırlığı bir gramı bile bulmadığı söylenen bir virüs dünyayı belki de daha önce hiçbir felaketin etkilemediği kapsam ve yoğunlukta etkiledi. Evlerimizin, ilişkilerimizin, yaşamlarımızın ta içine kadar girdi.

Bunun üzerinde derin derin düşünüyor insan. Bütün o gelişmiş uygarlığımıza ve teknolojimize karşın, doğanın bizim hesaba katmadığımız/katamadığımız ve de denetleyemediğimiz nice güçleri ve sürprizleri olduğuna tanık oluyor.

Ancak insanlık pes etmiyor, binlerce yıllık birikimle oluşan bilim bu felakete de bir çözüm getirme çabası içinde. Bu yıl da gündemi bu nedenle aşı belirliyor. Herkesin aklında deli sorular. Komplo teorileri birbiri ardına sıralanıyor ve araştırmalara göre şaşırtıcı bir şekilde, eğitim görmüş insanların aşıya karşı olma oranları daha yüksek. Demek ki onca yıllar alınan eğitim insanların bilime olan güvenlerini ve inançlarını güçlendirememiş. Ya da son derece ezber bir şekilde ve gerçek öğrenme olmadan verilen eğitimin acı bir ürünü olarak ortada okumuş yazmış cahiller dolaşıyor. Bilim, her ne kadar birçok yönden eleştirilebilse de, en azından tıp alanında son derece gözle görülebilir, somut faydalar sağlamıştır insanlığa, bunlardan bir tanesi de aşıların geliştirilmesidir. Biz de bu sayıda yılın konusu olan aşılara derin ve bilimsel bir bakış açısıyla bakmayı denedik. Mehmet Göksu rahat anlaşılır, bilimsel ve kapsamlı yazısıyla bizleri aşılarla ilgili birçok açıdan aydınlatacak. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Gaile olarak biz de Korona’nın yarattığı sarsıntılardan etkilendik. Korona günlerinde bir şekilde varlığımızı sürdürmeyi ve üretmeyi başardık. Bu yıl kadromuza katılan yeni ve genç isimlerle Gaile olarak kendi gailelerimizle yolumuza devam edeceğiz. Mustafa Özbilgehan, Senalp Canlıbel ve Serkan Tansel yayın kurulunun yeni üyeleri. Okuyucularımızın ve yazarlarımızın da bu özgür düşünce platformuna katkıda bulunmaları dileğiyle. Düşünen, yazan, çizen, çalışan insanlardan oluşan bir halkın daha mutlu olacağı inancından hareket ediyoruz.

Herkese Gaileli günler…

Yılmaz Akgünlü