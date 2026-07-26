TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Gıprız konusunda Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ila önemli bir görüşme gerçegleşdirdi. TC Dışişlerinden yapılan açıglamada Fidan’ın Holguín’a “Türkiye’nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada’daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını” dile getirdiyi agdarıldı. Bunun yanında açıglamada “egemen eşitlik eşit uluslararası statü” ifadeleri bir kez taha vurgulandı (“En gerçekçi çözüm” 2026). 20 Temmuz 2026’da işgalin yıl dönümünü gudlamag içün gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Aynı sonuçsuz tartışmalarla daha fazla zaman kaybetmek istemediklerini”, “Kıbrıs’ta iki devletin varlığına dayanan bir işbirliği zemini oluşturulması gerektiğini” söyledi. Yılmaz gonuşmasının devamında “Çözümün yolu iki devletin egemen eşitliğinden, eşit uluslararası statüsünden geçmektedir” dedi (“Kıbrıs’ta iki devletin” 2026).

Türkiya’yı temsilen en üsd düzey iki bürogratın verdiyi mesaş neddir. Türkiya, iki devledli çözüm dedigleri ilhag politikasının yasal bir zemin gazanma u’raşından bir milim sabma gösdermemişdir. Türkiya’nın bu politikadan sabma gösderme ihtimali vardır? Türkiya’nın asgeri yapılanması, şu an Batı’dakı asgeri gücü, içünde bulundu’u devled kapitalizmi, Türkiya’da muhaliflerin tasviye süreci, Kemalisd rejimin aparadlarnın tasviyesi ve yerine sünni müslümanlıg temelinde yenñi rejimin inşa süreci, Batı’nın yügselen Çin ve Rusya garşısında güş gaybedmesi gibi paramedreler göz önüne alındı’ında, Türkiya’nın bu politikadan vazgeşmesi düşünülemez. Özelliynan Angara’da gerşegleşen NATO zirvesinde İkinci Cumhuriyet döneminin başladı’ının ned mesajı pütün dünyaya verilmiş oldu.

Türkiya ne isdediyini bilir. Bilmeg zorundadır. Bunu bazan kibar bir şekilde bazan da en serd ifadelernan bize da agdarır. Gıprızlıların ne düşündüyünün, onnarın ne hisseddiyinin bir önemi yogdur. Türg dış politikası ne yapaca’ını, nasıl hareked edeceyini, Akdeniz’de ve Gıprız’da çıkarlarnın ne olaca’ını ve hangı zeminin çıkarlarına taha fazla hizmed edeceyini bize sormaz. Ne isdediyni bilmeyen, ne isdediyni söylemegden gorkan ne yazık ki Gıprızlılardır. İçümüzde ne isdediyini bilenner ve bunu ifade edenner vardır. Ne yazık ki onnarın sesinin kısılması içünde, Türkiya elinden geleni yabmagdadır. Gıprız’dakı işbirligci kesimde bu operasyonnarın paydaşıdırlar.

Türkiya gaz boru haddının, Türkiya’dan Gıprız’ın kuzeyine döşenmesini konusunun yanında, Türkiya çog önemli bir adım taha addı. Türkiya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 Temmuz’da “Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi”nin hayata geşdiyi duyurusunu yabdı. Mağusa’da “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi” dualarnan aşıldı. Türkiye Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan gonuşmasında “Doğu Akdeniz’in, uluslararası ticaret yollarının kesiştiği Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve güvenlik politikalarının merkezinde yer alan stratejik bir coğrafya olduğunu” belirddi. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Doğu Akdeniz’de deniz trafiği emniyeti ve verimliliği sağlanacak. HAVELSAN’ın stratejik aklı; mavi vatanımızda çıkarlarımızın korunmasına katkı sağlayacaktır. KKTC çevre denizleriyle, ülkemiz deniz alanında deniz trafiğini izleyebilecektir. Kesintisiz çalışan bu sistem ile kapsama alanına giren her geminin anlık tespiti ve değerlendirmesi, kıymetlendirmesi yapılabilecektir. Liman operasyonlarında güvenlik, koordinasyon ve verimlilik en yüksek seviyeye çıkacaktır” ifadelerini gullandı (Dinçer 2026). Bu açıglamaları dekolonyal ba’lamda yorumladı’ımızda, Türkiya’nın, Türkiya’dan Gıprız’ın kuzeyine çekilen gaz boru haddını, su haddını korumag içün önlem aldı’ını görmegdeyig. Bunun yanında gurdugları sisdemin, Akdeniz’deki ticared yolları üzerinde ve ayrıca Do’u Akdeniz’de hegemonya gurma girişimi oldu’unu anlamagdayıg. Bu ne anlama gelir? Gıprız’ın kuzeyinin bir ucundan diyer ucuna gurulan sisdemlernan, Türkiya denizdeki egemenlig alanını güşlendirmeg ve Akdeniz’de oyun kurucu olmag niyetindedir. Do’u Akdeniz’de geşen her bir geminin kime aid oldu’nu, bu gemilerin hangı amacınan gullanıldı’ının 24 saad takibinin yapılaca’ı ifade edilmegdedir. “Mavi Vatan” tezinin da altı çızılmışdır. Do’u Akdenizde atılan her adım, Türkiya’nın kontrolünde ve denetiminde olacagdır. Bu adım Türkiya’nın Gıprız’ın kuzeyini denizlerdeki bir “karakol” gibi gullanaca’nın da açıglamasıdır. Türkiya tarafından Gıprız’ın kuzeyine gazandırılmış yenñi bir misyon böylece gündemimize gelmiş oldu.

Türkiya’nın bu adımı koloni politikalarnın bir uzantısıdır. Türkiya ikinci cumhuriyed döneminde, güşünün yeddiyi her yerde tobraglarnı, egemenlig alanını genişledme derdindedir. Bunun içün Mısak-ı Milli sınırları bilem Türk Tarih Kurumu tarafından deyişdirilmişdir (Karapaşaoğlu 2025). Mısak-ı Milli sınırlarının Türkiya devletinin en köglü kurumlarından biri tarafından deyişdirilmesi durdug yere olmamışdır. Pütün bu gelişmeler Türkiya’nın egemenlig alanını genişledme arzusunun tarihsel olarag köglendirme, meşrulaşdırma ıstratejisinin bir gereyidir.

Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Türkleri “Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi”nin neresindedir? Bu projeye hangı kadgıları yabmışlardır? Bu projeynan ilgili fikirleri nedir? Neçün bu kamusal alanda tartışılmamışdır? Neçün bu proje sömürge parlementosunda bilem gonuşulmamışdır? Türkiya çıkarları gereyi bir adım atacagsa, Kıbrıs Türkleri’nin bir figrinin olması geregmez. Fikirleri olsa da Türkiya’nın addı’ı adımları desdeglemeg dışında fikir beyan edemezler. Ederlersa, edenner “vatan haini” ilan edilir. Ederlersa “Rumcu” ilan edilirler. Böyün geldiyimiz nogda da, Türkiya’nın uyguladı’ı koloni politikalarna garşı düşüncelerni kamusal alanda beyan edennerin ço’unlu’u yerleşigler ve Türkiyalı gullanıcılar olmag üzere yüzlerce sahde veya gerşeg facebook hesabı tarfından linş edilirler. Tehdid edilirler. Çog üzgünüm. Türkiya Gıprızınan ilgili Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılların varlı’ını gullanarag canı ne isdersa o adımları admagdadır.

İsdersañız adına Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar deyiñ, isdersañız Kıbrıslı Türkler, isdersañız Kıbrıs Türkleri… Adıña ne dersañız deyin, uzagdan ve yakından bakınca bunun içünde yaşayan bu güccucug cemaad Türkiya’nın aparatından başga bir şey deyilmiş gibi gözügmegdedir. Pütün bu pratig da bunu dovrular niteligdedir. Bunu deyişdirmeg, buna garşı tavır almag bizim elimizdedir. Bunu yabmag zorundayıg. Bunu yabmadı’ımız içün muhaddab oldu’umuz hişbir taraf bize saygı duymamagdadır. İşinde bulundu’umuz siyasal pozisyon gereyi da her yerde güccüg çıkarlarnın peşinde dolaşan, herhangi bir duruşu olmayan, figri olmayan, başgalarının kuglası olmuş, fırsadcı birer varlı’a dönüşmüş durumdayıg. A’rımıza giden budur. A’rımıza giden bu hayatın içünde “hiş” gibin yaşamagdır. Onurumuzu gaybeddig, onurlu bir yaşam talebimiz vardır? Onurlu bir şekilde adamızda yaşamag isderig?

Yazının seslendirilmiş hali: https://youtu.be/pxePrGGPCqo

Gaynag

1-Dinçer, Sümeyye Dilara. 2026."KKTC'ye kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreni düzenlendi". AA. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/kktcye-kurulan-gemi-trafik-hizmetleri-sisteminin-acilis-toreni-duzenlendi/4004030

2-“En gerçekçi çözüm, iki devletin yan yana var olması”. Yenidüzen. 24 Temmuz 2026. https://www.yeniduzen.com/en-gercekci-cozum-iki-devletin-yan-yana-var-olmasi-197715h.htm

3-Karapaşaoğlu, Halil. 2025. “Türk Tarih Kurumu ve Gıbrıs Isgandalı”. https://www.yeniduzen.com/turk-tarih-kurumu-ve-gibris-isgandali-24429yy.htm?fbclid=IwY2xjawTQYLBwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUxYRnFwUVB6VHc3c1JZR1hzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe8ns3Wf884-p7wqcUZ4KCxbt2F7t3b9KBOJvJ_oQXo5lbFl4RyoXYZTCZj04_aem_DrAImj9NTu_JZYb-aql4dA

4-“Kıbrıs’ta iki devletin varlığına dayanan bir işbirliği zemini oluşturulmalı”. Yenidüzen. 20 Temmuz 2026. https://www.yeniduzen.com/kibrista-iki-devletin-varligina-dayanan-bir-isbirligi-zemini-olusturulmali-197598h.ht