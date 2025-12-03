Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Olağanüstü Kurultayı “Değişim Birlikte” sloganıyla Pazar günü yapıldı.

Üç başkan adayının yarıştığı kurultayda başkanlık makamına Sıla Usar İncirli seçildi.

CTP’lilerin yoğun ilgi gösterdiği ve 2 bin 441 katılımla gerçekleşen kurultayın ardından, başkanlık için aday olan Erkut Şahali, Asım Akansoy ve Sıla Usar İncirli’nin birlikte platforma çıkarak, partilileri selamlaması, parti içi bütünselliğin de fotoğrafı oldu.

Tabii bu kurultay sadece bir başkanlık yarışı olarak okunmamalı. Çünkü UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kötü yönetimiyle, her geçen gün daha da bir kaosa sürüklenen Kıbrıs Türk toplumu için de önemli bir kurultaydır. Bir an önce kurulması gereken sandıklardan birinci parti olarak çıkacak olan muhtemel partidir CTP.

O yüzden büyük bir sorumluluk yükleniyor CTP’nin omuzlarına...

Ülkeyi bu günlerden kurtarma ve düzlüğe çıkarma sorumluluğu.

***

Ekonomiden iç güvenliğine, sağlıktan ekonomiye kadar, her bir noktada yapacak ve bu topluma nefes aldıracak yığınla iş var.

CTP tüm kadrolarıyla bunları yapmaya hazırdır. Bunu meclisteki muhalefetinden ve parti yetkililerinin yaptığı açıklamalardan takip ediyoruz.

Sorunların bilincinde ve çözüm önerileriyle hazırlıklarını yapmış, göreve talip.

CTP’nin Olağanüstü Kurultayı, ülkemiz siyasetinde uzun zamandır beklenen bir nefes alma anı olarak tarihe geçti.

Sadece bir kurultay değil; bir yenilenme iradesi, bir özgüven tazelemesi ve topluma dönük yeni bir sözün ilanıydı. Bugünün zor şartlarında bir siyasi partinin kendisini böylesine açık, samimi ve kararlı bir şekilde masaya yatırması başlı başına takdiri hak ediyor.

***

İşte bu yapacaklarını 10 maddelik karar tasarısıyla bu kurultaydan geçirdi CTP ve kayıtlara not düştü.

Nelerdi bu tasarının ana başlıkları:.

Ekonomik Adalet ve Emek,

Nüfus Sayımı ve Yurttaşlık Yasası,

Vergi Adaleti ve Dayanışmacı Ekonomi,

Kamusal Hizmetlere Erişim ve Toplumsal İrade,

Bilimsel, Çağdaş, Kamusal Eğitim,

Güvenli Hastaneler, Güvenli Sağlık Hizmeti,

Ekolojik Denge ve Planlı Kalkınma,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kamusal Bakım Hizmetleri,

Gençlik Politikaları,

Federal Çözüm ve Diplomatik İrade.

***

Kurultayda ortaya konan karar tasarıları da, CTP’nin geleceğini daha katılımcı, daha cesur ve daha etkili bir hat üzerine oturtma isteğini net bir biçimde gösterdi. Bu tasarılar, bugünün sorunlarına kulak tıkamayan; aksine onlarla yüzleşmeyi tercih eden bir yaklaşımın ürünüdür.

Kurultayın belki de en güçlü mesajı, halkın yanında daha gür bir sesle durma çağrısıydı. CTP, ekonomik sıkıntılar içinde ayakta kalmaya çalışan insanların, emekçilerin, gençlerin ve kadınların sorunlarını daha yüksek sesle dile getirme hedefini açıkça ortaya koydu.

Bu karar tasarıları, partinin yalnızca Meclis’te değil, sokakta, meydanda, çarşıda, örgütlerle ve yurttaşlarla bir arada mücadele edeceğinin işaretidir. Toplumda karşılığını bulacak olan da işte tam bu duruştur.

***

Kurultayın geride kalmasının ardından, şimdi sıra toplumsal muhalefetle, sandıkların bir an önce kurulmasını sağlamakta.

Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 30. Olağanüstü Kurultayı, sadece parti içi bir yenilenme değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın siyasi atmosferinde uzun zamandır hissedilen tıkanıklığın çözüm iradesinin de bir yansıması oldu.