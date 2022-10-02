DAÜ’nün Kazakistan uyruklu değişim öğrencilerinden Rektörlüğe ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), anlaşmalı olduğu birçok uluslararası üniversitenin öğrencisine her yıl ev sahipliği yapıyor. DAÜ’ye değişim programı kapsamında gelen öğrenciler, hem hatırlayacakları güzel anılarla, hem de aldıkları kaliteli eğitim ile birlikte ülkelerine dönüyor. Öğrenci değişim programı kapsamında, DAÜ’ye öğrenim görmeye gelen Kazakistan uyruklu öğrenciler, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü, saat 11:00’de, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

“DAÜ’yü çok beğendik”

Öğrenciler ziyarette kendilerini tanıttı ve Prof. Dr. İşçioğlu’na DAÜ’de ve KKTC geçirmiş oldukları eğitim süreci hakkında bilgi verdiler. KKTC’nin çok güzel bir ülke olduğunu dile getiren öğrenciler, aynı zamanda DAÜ kampüsünü çok beğendiklerini ve burada misafirperverlikle karşılandıklarını aktardılar. Prof. Dr. İşçioğlu da Kazakistan uyruklu öğrencilerin burada kaliteli bir eğitim alarak güzel anılarla ülkelerine dönecek olmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyaret sonrasında Prof. Dr. İşçioğlu tarafından Kazakistan uyruklu değişim öğrencilerine DAÜ şapkası ve hediye takdiminde bulunuldu.