DAÜ'de işler karıştı

Ayşe GÜLER

Mali krizle boğuşan, son dönemde kötü yönetilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de Senato, en yaşlı üyenin çağrısıyla bugün saat 10.00’da toplanıyor.

Rektör Aykut Hocanın dahil, 70 üyenin yer aldığı Senato’da ‘seçim’ konuşulacak, üniversitenin içinde bulunduğu mali durum değerlendirilecek.

Gözler, toplantıdan çıkacak sonuca çevrilirken, sendikalar tarafından yargıya taşınan, üniversitede yaşanan mali krize ilişkin ara emri duruşması bugün görüşülecek.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, Senato’nun “Rektör görevden alınsın” şeklinde karar üretmesi halinde VYK’nın da 24 saat içinde olağanüstü toplanacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Özcenk, “7 üyemiz var, eğer çoğunluk rektörün görevden alınmasını onaylarsa, eğilim yoklaması yapılacak, rektör vekili atanacak” dedi.

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günkü toplantıda Senato’nun yüzde 80’i Rektör Aykut Hocanın’a yönelik güven kalmadığını bildirmişti.

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, Senato’nun Rektör Aykut Hocanın’ın çağrısı üzerine değil, en yaşlı üyenin çağrısıyla bir araya geleceğini söyledi.

Hoşkara, sürecin nasıl şekilleneceğine ilişkin farklı formüller olduğunu dile getirerek, “Eğilim yoklama kararı verilebilir, vekâleten biri önerilebilir. Rektör güvenoyu alabilir. Senato gerekli değerlendirmeyi yapacak” dedi.

“Kredisi tükenmiş bir kişinin liderlik yapıp, doğru kalıba oturtması doğru görünmüyor” diyen Hoşkara, “Biz bunu 9 ay önce söyledik. Doğru süreç, çalışana yeniden gitmekle olur… Üniversitede 3 yıl önce farklı bir tablo vardı, şu anda çalışanın bedeli ödeyeceği bir tablo ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Hoşkara, tüm sorunların yalnızca rektör değişimi ile çözümlenemeyeceğini ancak üniversitede çalışanın güvenini kazanan bir süreye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-PER-SEN) Başkanı Erdal Altun ise hükümetin bu süreçte üniversiteyi yalnız bıraktığını söyledi, “Okula yeterli katkı yapılmadı. Bütçenin yetersiz olduğu durumlarda Bakanlar Kurulu kararı ile katkı yapmak durumundadır” değerlendirmesinde bulundu.

KİM, NE DEDİ?

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk:

“Çoğunluk görevden alınmasını onaylarsa, vekil atanacak, eğilim yoklaması yapılacak”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, Senato’nun “Rektör görevden alınsın” şeklinde karar üretmesi halinde 24 saat içinde olağanüstü toplanacaklarını açıkladı.

Özcenk, “7 üyemiz var, eğer çoğunluk rektörün görevden alınmasını onaylarsa, eğilim yoklaması yapılacak, rektör vekili atanacak” dedi.

Yasaya göre rektörün Senato tarafından önerildiğini, yine Senato tarafından görevden alındığını yineleyen Özcenk, sözlerini şöyle tamamladı: Üniversitemizde 15 yıldan fazladır teamül var, eğilim yoklaması yapılıyor. Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından münhal açılıyor. Eğer Aykut beyin görevden alınmasına yönelik karar çıkarsa rektör vekili atanacak. Hem dışa hem de içe münhal açılacak.

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara:

“Kredisi tükenmiş bir kişinin liderlik yapması doğru görünmüyor”

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, Senato’nun Rektör Aykut Hocanın’ın çağrısı üzerine değil, en yaşlı üyenin çağrısıyla bir araya geleceğini söyledi.

Hoşkara, sürecin nasıl şekilleneceğine ilişkin farklı formüller olduğunu dile getirerek, “Eğilim yoklama kararı verilebilir, vekâleten biri önerilebilir. Rektör güvenoyu alabilir. Senato gerekli değerlendirmeyi yapacak” dedi.

Hoşkara, Senato’da geçtiğimiz gün gerçekleşen toplantıda ortaya çıkan tablonun rektörün başarısız bir dönem geçirdiği, hem çalışan hem de Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndaki kredisini bitirdiği yönünde olduğunu aktardı.

“Kredisi tükenmiş bir kişinin liderlik yapıp, doğru kalıba oturtması doğru görünmüyor. Biz bunu 9 ay önce söyledik. Doğru süreç, çalışana yeniden gitmekle olur… Üniversitede 3 yıl önce farklı bir tablo vardı, şu anda çalışanın bedeli ödeyeceği bir tablo ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Hoşkara, tüm sorunların yalnızca rektör değişimi ile çözümlenemeyeceğini ancak üniversitede çalışanın güvenini kazanan bir süreye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-PER-SEN) Başkanı Erdal Altun:

“Hükümet, bu süreçte DAÜ’yü yalnız bıraktı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-PER-SEN) Başkanı Erdal Altun, hükümetin bu süreçte üniversiteyi yalnız bıraktığını söyledi, “Okula yeterli katkı yapılmadı. Bütçenin yetersiz olduğu durumlarda Bakanlar Kurulu kararı ile katkı yapmak durumundadır” değerlendirmesinde bulundu.

Altun, rektörün görevden alınmasıyla tüm sorunların çözümlenemeyeceğini dile getirdi, yetkili kurulun Senato olduğunu, konunun gündemlerinde yer aldığını da belirtti.

DAÜ’nün aylardır gündemde olduğunu, eğitim yerine yaratılan algının üniversitenin ismini kötülediğini savunan Altun, “Öğrencilere bunları yaşatma lüksümüz yok. Durum değerlendirilmesi yapılmalı. Süreç sürecine girilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

Altun, bir süredir üniversitede mali sıkıntılar yaşandığını, personelin özlük hakları, maaş ve 13. Maaşlarına yönelik ‘tasarruf’ tedbirlerinin gündemde olduğunu kaydetti.

Bu konuda sendikanın görüşlerinin alınmadığını, tasarruf tedbirlerini içeren protokole yönetsel personelle ilgili de çalışma konulduğunu ifade eden Altun, konuyu yargıya taşıdıklarını, bugün ara emri duruşmasının görüşüleceğini açıkladı.