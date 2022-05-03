DAÜ'de açık hava film gösterimi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı Sinema Kulübü;İletişim Fakültesi Dekanlığı ile Sinema ve Televizyon Bölümü’nün desteğiyle sinemaseverleri açık hava film gösteriminde buluşturdu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı Sinema Kulübü;
İletişim Fakültesi Dekanlığı ile Sinema ve Televizyon Bölümü’nün desteğiyle sinemaseverleri
açık hava film gösteriminde buluşturdu.
Havaların ısınması ile birlikte, sosyal aktivitelerini arttıran Sinema Kulübü, DAÜ’lü öğrencilere açık havada film izleme keyfi yaşattı.
İletişim Fakültesi bahçesinde düzenlenen gösterimde, ünlü yönetmen Wes Anderson’ın 87. Akademi Ödülleri’nde En İyi Yapım Tasarımı ve Set Dekorasyonu, En İyi Özgün Film Müziği, En İyi Kostüm Tasarımı ile En İyi Saç ve Makyaj dallarında ödül alan Büyük Budapeşte Oteli
(2014) filmi izleyici ile buluştu.
Gösterim öncesinde kulüp yönetiminde yer alan Berde Demir, Can Çelebi, Dilan Yıldız,
Fahad Tashadud, Ramazan Filicioğlu, Sadık Kayrakçı, Selim Can Harbiyeci ve Volkan
Lunkaya etkinliğe katılanlara kulüple ilgili bilgiler sundular.
“Sinemaseverleri bir araya getiriyoruz”
DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Sinema
Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç, üniversitenin Sinema Kulübü altında bir
birliktelik ağı oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Kulübün temel amacı tüm
sinemaseverleri bir araya getirmek ve iş birliği yapmalarını sağlamaktır. Şu sıra bizlerle
birlikte film projelerinde yer almak isteyen gönüllüler arıyoruz. İlgilenenler, bu dönem
boyunca devam eden yapımlara (bağımsız film projeleri ve Sinema ve Televizyon Bölümü
bitirme projesi filmleri) katkıda bulunabilirler. Film projelerimizin oyuncu kadrosunda veya
prodüksiyon ekibinde yer almak isteyen herkes, WhatsApp QR kodumuzu kullanarak veya
Instagram hesabımızdan bizlerle iletişime geçebilir” diye konuştu.