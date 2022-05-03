DAÜ'de açık hava film gösterimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı Sinema Kulübü;

İletişim Fakültesi Dekanlığı ile Sinema ve Televizyon Bölümü’nün desteğiyle sinemaseverleri

açık hava film gösteriminde buluşturdu.

Havaların ısınması ile birlikte, sosyal aktivitelerini arttıran Sinema Kulübü, DAÜ’lü öğrencilere açık havada film izleme keyfi yaşattı.

İletişim Fakültesi bahçesinde düzenlenen gösterimde, ünlü yönetmen Wes Anderson’ın 87. Akademi Ödülleri’nde En İyi Yapım Tasarımı ve Set Dekorasyonu, En İyi Özgün Film Müziği, En İyi Kostüm Tasarımı ile En İyi Saç ve Makyaj dallarında ödül alan Büyük Budapeşte Oteli

(2014) filmi izleyici ile buluştu.

Gösterim öncesinde kulüp yönetiminde yer alan Berde Demir, Can Çelebi, Dilan Yıldız,

Fahad Tashadud, Ramazan Filicioğlu, Sadık Kayrakçı, Selim Can Harbiyeci ve Volkan

Lunkaya etkinliğe katılanlara kulüple ilgili bilgiler sundular.

“Sinemaseverleri bir araya getiriyoruz”

DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Sinema

Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç, üniversitenin Sinema Kulübü altında bir

birliktelik ağı oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Kulübün temel amacı tüm

sinemaseverleri bir araya getirmek ve iş birliği yapmalarını sağlamaktır. Şu sıra bizlerle

birlikte film projelerinde yer almak isteyen gönüllüler arıyoruz. İlgilenenler, bu dönem

boyunca devam eden yapımlara (bağımsız film projeleri ve Sinema ve Televizyon Bölümü

bitirme projesi filmleri) katkıda bulunabilirler. Film projelerimizin oyuncu kadrosunda veya

prodüksiyon ekibinde yer almak isteyen herkes, WhatsApp QR kodumuzu kullanarak veya

Instagram hesabımızdan bizlerle iletişime geçebilir” diye konuştu.