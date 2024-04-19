DAÜ Yapay Zeka Zirvesi'24 yarın yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü tarafından organize edilen “Yapay Zeka Zirvesi’24” yarın gerçekleştiriliyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye’nin teknoloji liderlerinin konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, 10.00 – 18.00 saatleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Döveç Group ana sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik kapsamında dünya genelinde hizmet veren Miscrosoft, IBM, Google, Türk Hava Yolları, Amazon, Mext ve Huawei şirketlerinden uzman katılımcılar geleceğin dünyası ile ilgili sunumlarını paylaşacak.

Yapay Zeka Zirvesi’24 etkinliğinde; Microsoft’tan Daron Yöndem “Meet My I Sidekick”, Google’dan Neşe Umut “İnovasyonun Yeni Yüzü: Üretken Yapay Zeka”, IBM’den Gökçen Karasu “Geleceği Şekillendiren Güç: Quantum ve Yapay Zeka İttifakı”, Türk Hava Yolları’ndan İzzet Sancaklı “Yeni Çağda Meydan Okuyanlar”, Amazon’dan Emrah Gürsoy “E-Ticaret ve Perakendede Yapay Zeka”, Mext’ten Ayhan Demirci “İnsan ve Yapay Zekanın Yeni Medeniyeti” ile Huawei’den Halit Örenbaş “Geniş Dil Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez bu denli güçlü bir kadro ile gerçekleştirilecek Yapay Zeka Zirvesi’24 ayrıca DAÜ TV yapımcılığında üniversitenin tüm sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Zirve süresince Türkçe yapılacak sunumlarda İngilizceye simultane çeviri de geçekleştirilecek. Öte yandan, etkinliğe katılan öğrencilere staj imkanları da sağlanacak.

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin ve tüm halkın ücretsiz yararlanabileceği etkinliğin ardından katılımcılara e-posta yoluyla katılım sertifikası gönderilecek.