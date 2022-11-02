DAÜ Turizm Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı’na başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni 31 Ekim 2022 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın konuk konuşmacı olarak katıldığı açılış törenine DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Avcı, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Kılıç, herkese hoş geldiniz diyerek, üniversitelerin üç ana misyonu olan eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularındaki hedeflerini her zaman koruması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, genelde DAÜ, özelde ise Turizm Fakültesi’nin sadece ülkenin değil dünyanın da seçkin kurumları arasında yer aldığını belirterek, fakülte olarak öğrenci merkezli, kalite ve araştırma odaklı çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı. DAÜ Turizm Fakültesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, birçok öğrenciye yurtdışı staj imkanı sunduklarını, uluslararası kurumlar ile yapılan iş birlikleri sayesinde de öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin ShanghaiRanking tarafından açıklanan Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2022’de yine dünyanın en iyileri arasında yer aldığını bildirdi. Prof. Dr. Kılıç hedeflerinin yeni dönemde Gastronomi alanında doktora programı açmak olduğunu belirterek, yeni akademik yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Prof. Dr. Avcı “Turizm Sektöründe Başarı ve Kariyer Stratejileri” konulu sunumunda herkese hoş geldiniz diyerek, yöneticiliğin sadece talimat vermek olmadığı, yöneticiliğin şefkatli olmak, destek olmak ve yol göstermek de olduğunu belirtti. Prof. Dr. Avcı, kendi kariyer yolculuğundan katılımcılara bahsederek, öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini vurguladı. Öğrencilere “Ben ne olmak istiyorum?” sorusunu sormaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Avcı, global dünyada profesyonelliğin çok önemli olduğunu ve seçecekleri alanda spesifik olmaları gerektiğini aktardı. Öğrencilere ulaşabilecekleri hedefler koymaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Avcı, adım adım hedeflerine ulaşmaları gerektiğini ve hedeflerini her zaman yukarıya çekmelerini tavsiye etti. Tören, Prof. Dr. Kılıç’ın Prof. Dr. Avcı’ya teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından sona erdi.