DAÜ-SEN'den "Özel Gereksinimli Bireyler ve Eğitim" konulu etkinlik

DAÜ-SEN Local’de "Özel Gereksinimli Bireyler ve Eğitim" konulu etkinlik düzenlendi.

DAÜ-Sen’den verilen bilgiye göre, önceki gün DAÜ-SEN Yürütme Kurulu üyesi Yeşim Dede ve DAÜ-SEN Yönetim Kurulu üyesi Özlem Olgaç Türker'in organizasyonuyla gerçekleşen 'Özel Gereksinimli Bireyler ve Eğitim' konulu etkinlikte, Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selma Akalın ve İç Mimarlık Öğretim Üyesi Doç. Dr. Guita Farivarsadri, 'özel gereksinimli bireylerin eğitimde ve gündelik yaşamda karşılaştığı engeller’, 'evrensel tasarım', 'engellenen birey', 'engelsiz eğitim mekanları', 'engelsiz kamusal mekanlar' gibi konulara dikkat çekti.

Etkinliğe DAÜ Özel Eğitim Kulübü üyeleri, DAÜ-SEN üyelerinden katılımcılar görüş ve deneyimleriyle katkı koydular.

Etkinliğin sonunda söz alan DAÜ-SEN Başkanı Doç.Dr. Ercan Hoşkara, sendika olarak eşitsizlikleri azaltmaya yönelik projelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.