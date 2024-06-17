DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, SABDEK Genel Kurulu’na katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Işık doğudan Yükselir” mottosuyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde Ağrı’da düzenlenen 17. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi'nin (SABDEK) Genel Kurulu’na katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye’den 70 farklı üniversitenin dekan ve/veya vekilinin katıldığı toplantıda açılış konuşmalarından sonra çeşitli konular ele alındı ve düzenlenen çalıştaylarda raporlar oluşturuldu. Ele alınan konular şöyle sıralandı:

“Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren sağlık ve sağlıkla ilgili programlarda asgari başarı puanı şartı uygulamasının getirilmesi, sağlık ve sağlıkla ilgili programlarda eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşullar genel ilkelerinin yeniden belirlenmesi, klinik araştırmalar etik kurul başvurusuna ilişkin yaşanan sorunların çözümüne yönelik stratejilerin geliştirilmesi, sağlık bilimleri temel alanı doçentlik başvuru şartları arasında yer alan çok disiplinli sağlık bilimleri alanının yeniden tanımlanması, uluslararası ve yabancı uyruklu öğrenciler ve bölüm kontenjanlarının tespitinde derslik, laboratuvar ve öğretim elemanı kapasitesinin belirlenmesi, mezuniyet sonrası yeterlilik sınav standartları.”

Toplantının ikinci gününde SABDEK üyelerini oluşturan dekanların katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da, SABDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan tarafından, SABDEK’in bugüne kadarki çalışmaların kısa bir özeti aktarıldı, genel sorunlar tartışıldı ve öneriler alındı.