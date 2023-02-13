Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, “Isias Otel başımıza yıkıldı; DAÜ Rektörü duyarsız kaldı” ifadelerini kullandığı açıklamasın ardından bir bildiri yayınlayarak, “DAÜ-KUT, son güne kadar da bölgede çalışmalarına devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, üniversite bünyesinde görevli çeşitli sorumlu ve uzmanların bölgeye gitmeleri için görevlendirildiği de kaydedildi.

Açıklama şöyle:

6 Şubat 2023 Pazartesi günü, sabaha karşı, merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7,4 büyüklüğünde olduğu duyurulan, yine ikincisi aynı gün öğle saatlerinde merkezi Elbistan ilçesi olan ve AFAD tarafından 7,6 şiddetinde gerçekleştiği açıklanan iki büyük yıkıcı deprem gerçekleşmiştir.

KKTC’den Adıyaman iline spor müsabakaları için giden çocuklarımız ve onlara refakat eden velilerin konakladığı Isias Otel’in yıkılması sonucunda maalesef ki canımız çocuklarımızı ve velilerini kaybetmiş bulunmaktayız. Bu kayıplar tüm toplumumuzu olduğu gibi kurumumuzu da derinden yaralamıştır.

Felaketin yaşandığı gün, ivedilikle DAÜ Arama ve Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) bünyesinde yer almakta olan uzman arama ve kurtarma ekibinin bölgeye gönderilmesi için resmi makamlarla irtibata geçilmiş, gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmış ve ekibin aynı gün içerisinde bölgeye sevki sağlanmıştır. DAÜ-KUT, son güne kadar da bölgede çalışmalarına devam etmiştir.

10 Şubat 2023 tarihinde, deprem bölgesinde bulunan İsias Otel enkazında hasar tespit çalışması yapmak üzere yetkililerden izin alınmasına yönelik çalışma yapılmış, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcımız, sabah saat 10:22’de, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri ile görüşmüş ve DAÜ’nün bu konuda bölgeye giderek Oda ile ortak çalışma yapması konusundaki talebini iletmiştir. Resmi izin alınamadığından KKTC’den bölgeye gitmek üzere DAÜ’den görevlendirme yapılamamıştır.

KKTC yetkililerinin bölgede inceleme yapılması ve soruşturma açılması yönünde aldığı kararların ardından, hali hazırda deprem bölgesinde bulunmakta olan DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TMMOB üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş, İsias Otel’de inceleme yapmak üzere görevlendirilmiştir. Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş, Adıyaman’da yıkılan Isias Otel ile ilgili gerek Belediye, gerekse de bölge İnşaat Mühendisleri Odası’ndan inşaat projelerini de alarak kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır.

Canımızın yandığı, melek olan Gazimağusa TMK şampiyon çocuklarımızın ve kardeşlerimizin yasını tutarken, suçlama ve hedef gösterme yerine tüm sorumluların hak ettikleri en üst cezaya çarptırılmaları için, DAÜ her türlü katkıyı yapmaya devam edecektir.