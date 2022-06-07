DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden inşaat haftası etkinlikleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yapı Kulübü iş birliğinde düzenlenen 27. İnşaat Mühendisliği Haftası, çeşitli seminer ve etkinliklerle kutlandı. Etkinlik ve seminerlerde İnşaat Mühendisliği öğrencileri gerçekleştirdikleri sosyal aktivitelerle birlikte güzel zaman geçirme fırsatı buldu.

DAÜ mezunları öğrencilerle buluştu

27. İnşaat Mühendisliği Haftası açılışında DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Umut Türker konuşma yaparak günün anlamını belirtti. Etkinlik, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun konuşması ile devam etti. Yağcıoğlu konuşmasında DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine İnşaat Mühendisliği mesleği hakkında bilgiler vererek, mühendis adayları üzerinde meslek yaşamlarında karışılacakları risk ve fırsatlar hakkında farkındalık yarattı. Kendisi de DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yağcıoğlu, öğrencilik hayatından verdiği örneklerle de öğrencilerin motivasyonunu arttırdı.

Etkinliğin devamında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Abdullah Ekinci katılımcılara İnşaat Mühendisliği’nin tarihçesi, İnşaat Mühendisliği’nin ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kıbrıs’taki gelişimi ve Oda faaliyetleri konularında bir sunum yaptı. Etkinlikler, proje mühendisi ve aynı zamanda 2001 yılı DAÜ mezunu olan Berker Turan’ın semineri ve son sınıf öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği çalıştay ile devam etti. Berker Turan Türkiye’de ve dünyada inşaatı tamamlanan birçok çelik yapının proje mühendisi olarak tecrübelerini DAÜ öğrencileriyle paylaştı.

Yarışmalar düzenlendi

DAÜ 27. İnşaat Mühendisliği Haftası kapsamında çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Makarnadan köprü yarışması, masa tenisi turnuvası, tavla turnuvası, en yüksek beton mukavemeti yarışması ve üç dakikalık tez araştırma iletişim yarışması gerçekleştirildi. Bir etkinlik ise DAÜ içerisinde kurulan deprem simülasyon tablası üzerinde öğrencilerin gerçek bir depremi yaşarcasına tecrübe etmeleri oldu. Farklı ülkelerden öğrencilerin gerçekleştirdiği geleneksel müzik ve dans gösterileri 36 farklı ülkeden gelen öğrencilerin oluşturduğu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Ödül ve sertifika töreni yapıldı

27. İnşaat Mühendisliği Haftası içerisinde düzenlenen Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni, bölüm doktora öğrencisi Bashar Alyousef’in tarafından sergilenen canlı müzik eşliğinde başladı. Törende konuşan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkürlerini ileterek başarılı öğrencileri tebrik etti. 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde başarı gösteren öğrencilere yüksek şeref ve şeref sertifikaları ile düzenlenen yarışmalarda başarılı olan ve ilk üçe giren öğrencilere de başarı sertifikaları takdim edildi.

Teknik gezi

DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katıldığı teknik gezi ile sonlandırılan 27. İnşaat Haftası’nda Geçitköy Barajı, pompa istasyonu ve su arıtma tesisi ziyaret edildi. Gezi sırasında birçok teknik bilgi edinme şansını yakalayan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti’nden deniz geçişi ile askıda borular içerisinde taşınan suyun çalışma prensiplerini tartışarak konu ile ilgili vizyonlarını geliştirme imkanı buldu.