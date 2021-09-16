DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ilk 300 fakülte arasına girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin, “Fiziksel Bilimler” alanında dünyanın en iyi 300 fakültesi arasına girdiği bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), Fiziksel Bilimler Alanı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı.

Toplamda bin 227 üniversitenin girme başarısı gösterdiği sıralamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 2, Türkiye’den ise 36 üniversite yer aldığı, DAÜ’nün geçen yıla göre, 601-800 bandından 251-300 bandına yükseldiği bildirildi.

DAÜ’yü 501-600 bandında yer alan Koç Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi ile 601-800 bandında yer alan Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin takip ettiği kaydedilen açıklamaya göre, “Kıbrıs adası genelinde listeye toplamda 4 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında da birinciliği elde ederek, bölgenin en iyi Fiziksel Bilimler Eğitimi veren kurumu olarak tescillendi”.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakülte olarak eğitim ve araştırma kalitesinde belirlemiş oldukları yüksek standart vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, elde edilen başarının tesadüf olmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Özarslan, “DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin dünya sıralamasındaki yükselişi devam ediyor. Bölgenin lider, dünyanın ise en iyi Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl elde edilen bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen tüm DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi personelini kutlar, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.