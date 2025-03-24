DAÜ Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı öğrenci kabul ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi'nin KKTC uyruklu öğrencilere yönelik “Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı”, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibarı ile öğrenci kabul etmeye başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DAÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen programa katılarak Felsefe Grubu Öğretmenliği unvanını alan kişilerin genellikle eğitim sektöründe çeşitli kademelerde görev aldığı belirtildi.

Açıklamada mezunların, kamu veya özel eğitim kurumlarında çalışabilecekleri gibi sivil toplum kuruluşlarında, televizyon, radyo, gazete veya dijital platformlarda felsefe programları sunumunda veya köşe yazıları ile kitap incelemelerinde de yer alabildiği kaydedildi.